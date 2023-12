Promozione delle PMI, sport, incentivi alle imprese, legalità. Al Via il 10° meeting annuale di Federaziende

E sono 10! Traguardo importante per Federaziende che è solita concludere un anno di attività, di progetti e di iniziative con un meeting che vuole essere il porto d’approdo di quanto già messo in cantiere e al tempo stesso il trampolino di lancio per tutte le azioni che stanno per decollare nell’anno che verrà.

Patrocinato dalla Camera di Commercio di Lecce, dal Consiglio Regionale della Puglia e dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecce, venerdì 15 dicembre, a partire dalle 17.30, presso il Leone di Messapia Hotel & Conference si svolgerà il 10° Meeting annuale di Federaziende dal titolo ‘’La Promozione delle PMI attraverso lo sport, gli incentivi alle imprese ed il rispetto dei principi di legalità’’.

Progetto ambizioso dunque quello di Federaziende che prova a parlare di sviluppo e crescita delle piccole e medie imprese, il tessuto diffuso dell’ economia locale e nazionale, attraverso gli incentivi, il sostegno alle attività sportive e la pratica dei comportamenti legali.

L’organizzazione dei lavori

Dopo la relazione della presidente Simona De Lumè e l’analisi dei dati sull’andamento economico locale e regionale effettuata da Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio Economico Aforisma School of Management, sarà la volta dei saluti istituzionali a cura dei tanti ospiti che non sono voluti mancare all’ appuntamento.

Il meeting, moderato da Maria Teresa Carrozzo, prevederà prima l’Intervento di Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, sui nuovi avvisi della programmazione 2021 – 2027, poi di Antonietta Corrado, coordinatrice dei Servizi Contabili di Federaziende, che relazionerà sulle misure ‘Resto al Sud‘, ‘Credito d’imposta beni strumentali 4.0‘ e ‘Credito d’imposta Zes Unica‘.

Il Maggiore Agostino Taurino, appartenente al Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, si soffermerà sul ruolo della Gdf nella tutela delle risorse stanziate dal Pnrr.

Simone Resinato, presidente del Centro Assistenza Tecnica di Federaziende, affronterà il tema dei nuovi avvisi della programmazione 2021 – 2027 della Regione Puglia.

Ad Alessandro Miglietta, presidente del Cda Federaziende Cofidi, spetterà il compito di relazionare sulle comunità energetiche rinnovabili.

Sara Tommasi, professore associato di Diritto Privato dell’Università del Salento, si occuperà di prodotti green, incentivi alle imprese e pratiche commerciali scorrette.

All’evento interverranno anche i dottori commercialisti Antonio Negro e Gianluca Ingrosso.

Infine Sebastiano Leo, assessore regionale all’ Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, entrerà nei dettagli del Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori e della nuova disciplina regionale sui tirocini extracurriculari.

Conclusioni

Le conclusioni del X Meeting Annuale di Federaziende saranno affidate al Segretario Generale Nazionale, Eleno Mazzotta, che esprimerà la linea politico-sindacale dell’organizzazione.