Confindustria, Michelle Zonno confermato alla guida della Sezione Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Michele Zonno, è stato confermato dalla Sezione Tessile Abbigliamento Calzaturiero presidente per il quadriennio 2020/2024.

Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti altresì: Luciano Barbetta, delegato in Consiglio generale; Alessandro Benisi, delegato alla Piccola Industria. Componenti del Consiglio di Sezione insieme al presidente Zonno saranno: Angelo Capoccia; Alessandro Benisi, Martino Nicolazzo; Luciano Barbetta.

Zonno, dopo aver ringraziato i colleghi per la rinnovata fiducia, ha tracciato a grandi linee il programma dell’attività della Sezione che dovrà principalmente contribuire a tutelare le esigenze delle imprese, costruendo alleanze preziose per la crescita dell’intero segmento produttivo.

“In un periodo particolarmente delicato per tutte le imprese – ha detto – il settore della Moda, che in Salento era nel pieno della ripresa, ha visto durante il lockdown rallentare la curva di crescita. L’obiettivo nell’oggi e per il futuro, pertanto, deve essere quello di avanzare istanze e progettare iniziative utili per creare le condizioni di contesto migliori per consolidare e sviluppare l’insieme delle imprese del territorio. Fondamentale in tale ottica sarà il rafforzamento dei valori identitari che contraddistinguono e rendono unico il nostro Salento. Contestualmente occorrerà lavorare per migliorare l’attrattività del Distretto Moda territoriale, puntando su una qualità sempre crescente di tutta la filiera e delle lavorazioni e facendo leva sulla domanda dei brand di alta e altissima gamma”.

Il presidente di Confindustria Lecce Giancarlo Negro, nel formulare gli auguri di buon lavoro al presidente e alla Sezione, ha ribadito la necessità di puntare su innovazione e qualificazione delle risorse umane, mediante percorsi di accrescimento delle competenze operative e tecnologiche, in quanto il Settore Moda rappresenta uno dei cluster trainanti dello sviluppo economico e sociale del Salento.