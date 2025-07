Partite Iva Nazionali, nominato il nuovo Direttivo per l’associazione di Lecce 

Compie cinque anni l’associazione Pin – Partite IVA Nazionali, sindacato datoriale che da sempre difende i diritti dei lavoratori autonomi e delle micro e nano imprese. Guidato dal riconfermato presidente Antonio Sorrento, l’organizzazione ha consolidato il suo ruolo con iniziative concrete, dalla formazione alla rappresentanza istituzionale, centrando durante questo quinto anno di vita la certificazione di Rappresentanti di Interessi all’interno della Camera Dei Deputati a Roma.

Nel corso di questo quinquennio, il sodalizio ha raggiunto diversi traguardi significativi:

Battaglie fiscali: la risposta alla Rottamazione-Quinquies

Duro scontro con il Governo sulla Rottamazione-quater (e quinquies) delle cartelle esattive: Pin ha replicato al ministro competente denunciando le «criticità per le micro-imprese», chiedendo modifiche per evitare il collasso di chi è già in difficoltà. «Serve flessibilità, non solo rigidità – ha avvertito Sorrento –. Altrimenti, si tradisce lo spirito della norma».

Sicurezza sul lavoro nelle scuole

Uno dei progetti più innovativi è stato portare la cultura della sicurezza sul lavoro tra i banchi di scuola. A Lecce, un evento formativo ha coinvolto studenti e docenti, anticipando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con nozioni fondamentali su rischi e prevenzione. «Vogliamo creare una generazione più consapevole», ha spiegato Sorrento.

Battaglie istituzionali: polizze catastrofali e fisco

Pin è stato protagonista al Parlamento, dove con la Petizione in Senato n. 1229 del 16/04/2025 ha chiesto con forza la concessa proroga delle polizze catastrofali per le micro e nano imprese, strumento vitale per chi opera in settori a rischio come l’agricoltura, l’edilizia e non solo: «Senza queste tutele, migliaia di imprenditori sarebbero esposti a crisi irreparabili, ma occhio a non vessare ulteriormente le attività produttive», ha sottolineato il presidente.

Edilizia e rischi professionali: convegni in tutta Italia

Altro fronte caldo sono I Rischi della Commessa, dove il sindacato ha promosso una serie di Convegni nazionali in collaborazione con il neo Dirigente Pin l’ Ing. Antonio Perrotta di Pakred, per sensibilizzare su un più corretto utilizzo delle procedure nel campo del project costraction managment, utile sia per una continua crescita delle imprese che per una netta riduzione degli infortuni sul campo: «Troppi incidenti sono causati da scarsa informazione», ha denunciato Sorrento, annunciando nuove tappe del tour formativo.

‘Tutela-ti’, il nuovo progetto di tutela in TV.

Importante presenza di 36 puntate al programma televisivo “TUTELA-ti” in onda su Antenna Sud ogni venerdì alle 15,30 da circa 10 mesi. In veste di rappresentante sindacale nel programma, Sorrento, è stato affiancato dagli avvocati Matteo Sances e Maria Assunta Saracino

Sfide future

Oltre alla semplificazione fiscale e alle tutele previdenziali, Pin punta a difendere i diritti di tutte le categorie fragili, dalle professioni non regolamentate ai lavoratori autonomi monoreddito.

“I primi 5 anni ci hanno insegnato che il sindacato deve essere voce di chi non ne ha! Il nostro è un anniversario che non è solo una festa, ma una chiamata all’azione, con lo stesso spirito del primo giorno! Ringrazio il nostro neo costituito direttivo nelle persone del Vice Presidente Matteo Sances, del segretario Maria Assunta Saracino, del Tesoriere Alessandra Fiorentino, del Consigliere Sergio Patrone ed ancora un grazie di cuore a tutte le nostre sedi Regionali di rappresentanza per l’instancabile lavoro svolto sui territori e concludo con un abbraccio a tutti gli associati che hanno creduto e credono nell’importante lavoro di tutela svolto sino ad oggi da questa grande squadra di professionisti ed imprenditori!”, ha concluso Sorrento