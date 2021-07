“Oltre Draghi. Ripensare l’economia post-Covid”, alle Manifatture Knos un dibattito a cura di Kritica Economica

Si svolgerà giovedì 8 luglio, con inizio alle ore 18.30, presso le Manifatture Knos di Lecce un incontro/dibattito a cura di Kritica Economica per parlare di scenari economici nell’era della pandemia, all’evento prenderanno parte Massimo Amato dell’Università Bocconi e Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce

Nato in piena pandemia da Covid, il progetto editoriale di Kritica Economica è animato da studenti universitari, ricercatori e studiosi di varie estrazioni, appassionati di economia e politica economica.

Dalla nascita a oggi, in poco più di un anno, Kritica Economica si è consolidata nella rete nazionale, creando relazioni con maggiori testate italiane come Il Sole 24 Ore, su cui interviene nel Blog Econopoly, Huffington Post Italia, ma anche realtà storiche come Fondazione Feltrinelli.

In particolare Kritica Economica ha costruito una piattaforma (kriticaeconomica.com) in cui diverse visioni del mondo hanno la possibilità di incontrarsi e discutere di economia senza i dogmi e i pregiudizi che troppo spesso dominano il dibattito italiano.

Da qualche mese la redazione ha lanciato una raccolta fondi per finanziare la prima uscita in cartaceo della rivista.

Giovedì 8 luglio dalle 18:30, ripetiamo, Kritica Economica sarà alle Manifatture Knos dove ospiterà un dibattito tra Massimo Amato, docente presso l’ateneo meneghino e il primo cittadino Carlo Salvemini.

“Oltre Draghi. Ripensare l’economia post-Covid” è il titolo dell’evento che avrà al centro le maggiori questioni economiche contemporanee e che avrà un ampio spazio per le domande dal pubblico.

Il dibattito sarà moderato da Alessandro Bonetti. L’evento è a cura di Giorgio Michalopoulos ed è sponsorizzato dallo storico Pastificio Abatianni di Corigliano d’Otranto.

Al confronto seguirà un aperitivo con musica dal vivo.