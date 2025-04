Opportunità di credito per le PMI, corso gratuito di Federaziende sui Cofidi

Nella cornice della sua nuova sede in Viale Marche 23 a Lecce, Federaziende organizza un corso di formazione gratuito dal titolo “Le Opportunità del COFIDI per l’accesso al Credito delle PMI del Territorio“. L’evento, previsto per martedì 8 aprile alle ore 17:00, si rivolge a professionisti, responsabili territoriali di Federaziende e operatori artigiani e commercianti.

I Cofidi, consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, svolgono un ruolo cruciale nel facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e i liberi professionisti. Grazie alla loro attività di rilascio di garanzie collettive, queste realtà possono ottenere finanziamenti con maggiore facilità e a condizioni più vantaggiose.

Il corso si propone di illustrare in modo chiaro e dettagliato il funzionamento dei Cofidi e le opportunità che offrono alle PMI del territorio. In particolare, verranno approfonditi i seguenti temi:

– Lo strumento di accesso al credito garantito Cofidi: verranno illustrate le caratteristiche e i vantaggi di questo strumento finanziario.

– Modalità tecnico-pratiche per la presentazione delle domande: i partecipanti apprenderanno come compilare correttamente le richieste di finanziamento e quali documenti presentare.

– Modelli da presentare al Cofidi Federaziende: verranno forniti esempi pratici dei modelli necessari per la richiesta di garanzia.

– Costi della garanzia Cofidi: verranno illustrati i costi previsti dal consorzio in base al tempo di restituzione e all’importo del finanziamento richiesto.

– Documentazione contabile e fiscale necessaria: verranno fornite indicazioni precise sulla documentazione da produrre per avviare l’istruttoria.

Un focus particolare sarà dedicato all’accordo quadro tra Iccrea Banca SpA e Federaziende Cofidi, che consente alle PMI di accedere a finanziamenti chirografari e mutui ipotecari con garanzie agevolate.

Destinatari del corso:

Professionisti del settore (commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, tributari e del lavoro)

Responsabili territoriali di Federaziende

Operatori, commercianti e artigiani

Iscrizione:

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata online tramite il sito web di Federaziende (www.federaziende.org) o direttamente tramite il seguente link: https://forms.gle/ypwMdVkamQjNdQHG8.

Informazioni:

Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori telefonicamente al numero 0832.606488 o via e-mail all’indirizzo [email protected].

Con questo corso, Federaziende si pone l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle PMI del territorio, facilitando l’accesso al credito e contrastando il fenomeno dell’usura.