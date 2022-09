Come delegare l’elaborazione di cedolini e buste paghe in modalità outsourcing. Federaziende presenta ‘Paghe On Line’

FEDERAZIENDE PROMUOVE IL SERVIZIO PAGHE ON LINE PER SUPPORTARE AZIENDE E PROFESSIONISTI.

La gestione delle risorse umane e delle buste paga è uno dei momenti più importanti nella vita di un’azienda e la presenza di professionisti a supporto non può che regalare serenità e tranquillità in un momento in cui tutte le energie devono essere impiegate per far fronte alle sfide di un mercato difficile che da territorio di successo e affermazione può trasformarsi in motivo di seria preoccupazione. Federaziende promuove così il servizio ‘paghe on line’ che vuole essere un sostegno concreto alle imprese ed ai professionisti.

“Paghe on line – afferma Antonio Luigi Solazzo, Consulente del Lavoro e Responsabile Nazionale dell’Ufficio Paghe dell’Organizzazione Datoriale maggiormente rappresentativa – è il servizio che Federaziende ha realizzato per fornire assistenza sia alle imprese, sia ai professionisti che vogliano delegare l’adempimento dell’elaborazione dei cedolini e/o buste paghe in modalità outsourcing e tanto al fine di ottenere vantaggi di natura economica ed una drastica riduzione dei costi aziendali”.

Federaziende precisa che le modalità di utilizzo del servizio ‘paghe on line‘ sono assolutamente flessibili e non sono vincolanti. Possono essere adattate in base alle esigenze dell’utente: per esempio, se si preferisce inviare le presenze a mezzo e-mail, anziché utilizzare il portale web, le paghe verranno comunque elaborate, tenendo conto di questa specifica esigenza del cliente.

Gli utenti del servizio ‘Paghe On Line’ e i consulenti di Federaziende

La possibilità di un’interlocuzione continua e costante con i consulenti di Federaziende è il valore aggiunto di un servizio importante. Tutti gli utenti del servizio paghe on line, infatti, per chiedere informazioni o per effettuare segnalazioni possono telefonare ai consulenti di Federaziende dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Agli utenti viene assegnato un Consulente di riferimento il quale rimane sempre lo stesso per tutta la durata del servizio.

Una volta instaurato il rapporto, tutto ciò che occorre fare è semplicemente inviare le presenze del personale. All’interno dell’area riservata del sito sono rese disponibili per il download le buste paga, i modelli F24 per effettuare i versamenti, le ricevute UnieMens e DM10, i prospetti contabili e tutta la documentazione che viene elaborata.

I consulenti dell’Organizzazione sono inoltre disponibili a costo zero per l’utenza per la gestione di tutte le pratiche relative ad assunzioni, dimissioni e licenziamento del personale dipendente.

Come consultare l’area riservata del servizio ‘Paghe On Line’

Il vero vantaggio competitivo offerto dal servizio di Federaziende è quello di essere sempre accessibile, in qualsiasi momento, anche attraverso cellulare e smartphone. La possibilità di consultare la propria area riservata, offerta dal servizio “Paghe On Line”, e di avere sempre in linea i documenti e le informazioni relative alle paghe, di inserire o comunicare le presenze e le variazioni anagrafiche delle ditte e dei dipendenti, di essere aggiornati su tutte le novità diventa un benefit fondamentale.

L’utente del servizio ha un ruolo di protagonista attivo, ma nello stesso tempo non ha perdite di tempo connesse a tutti gli adempimenti burocratici propri della gestione dei rapporti di lavoro. Si sottolinea infine che l’elaborazione dei cedolini paga per le imprese che versano i contributi CO.AS.CO. (Contributi di Assistenza Contrattuale) a Federaziende e/o iscritte all’E.Bi.N. (Ente Bilaterale Nazionale) è completamente gratuita.

Info e contatti

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero fisso 0832.606488 oppure il numero di cellulare 339.5888150 o scrivere una e-mail a: [email protected]