Nuovi sistemi di fatturazione e tanto altro, Professional service in fiera ad Agrogepaciok. Sistemi informatici al passo con i tempi

Professional Service srl è un’azienda che opera nel campo dell’informatica e, in particolare, si occupa di sistemi informatici per il settore “retail”.

Quale migliore occasione di una fiera di settore per esporre e spiegare i nuovi sistemi di registrazione per il commercio e soprattutto per la ristorazione?

Nello stand di Lecce Fiere, quindi, Professional Service di Antonio Madaro presenta le novità in ambito di pagamenti automatici o diversi modelli di cassetti elettronici.

“La nuova normativa fiscale è stringente – spiega Antonio Madaro – e la nostra azienda presenta soluzioni predisposte in base alle regole che tutti gli operatori di settore dovranno rispettare a partire dal 1 gennaio 2019 in tema di fattura elettronica. Dal 1 luglio del prossimo anno, poi, le aziende che fatturano più di 400mila euro saranno chiamate a nuove modalità nell’ invio telematico dei corrispettivi”.

Ma tante ancora sono le novità in tema di scontrini, fatture e ricevute, e Professional Service punta a rendere chiaro l’utilizzo dei nuovi strumenti informatici.

“Entro la fine dell’anno organizzeremo un evento per informare e sensibilizzare i nostri clienti sul tema della fatturazione elettronica poiché, come sempre accade, fatta la legge, occorre poi conoscerla bene per saper metterla in pratica”.

Professional Service ha sede a Lecce e Surano.