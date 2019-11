Professional Service ‘aiuta’ gli esercenti salentini a guardare al futuro: presentato il registratore telematico

È il registratore telematico la principale novità che Professional Service (azienda che opera nel campo dell’informatica e, in particolare, dei sistemi informatici per il settore “retail”), ha presentato, nella giornata di ieri, nel corso dell’inaugurazione della XIV edizione di Agrogepaciok, il salone internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e artigianato agroalimentare, in corso di svolgimento presso i padiglioni di Lecce Fiere in Piazza Palio.

Il registratore telematico

Fino a oggi i registratori di cassa che emettevano gli scontrini erano denominati MF, Misuratore Fiscale. Il titolare dell’esercizio commerciale emetteva lo scontrino e a fine giornata annotava tutto su un registro che poi veniva consegnato al commercialista che, una volta compiuto tutti i calcoli, li comunicava all’Agenzia delle Entrate.

Con il Registratore Telematico tutti questi passaggi vengono meno. La nuova apparecchiatura, infatti, grazie alla rete internet, sarà collegata direttamente alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate che riceverà direttamente il tutto on line. Con la nuova strumentazione, infine, bisognerà compilare un libretto elettronico.

Se la trasmissione venisse meno per una serie di problemi quali, per fare un solo esempio, il non funzionamento temporaneo della linea, non c’è da allarmarsi!!! L’esercente, infatti, avrà tempo 12 giorni per effettuare il reinvio.

Altre novità sulla normativa 2020

In campo fiscale, però, non c’è solo l’obbligo da parte dei commercianti di dotarsi del registratore telematico entro l’1 gennaio 2020. Questo compito spetterà anche a tutti gli esercenti commerciali che hanno la possibilità di emettere ricevuta fiscale. Dall’anno prossimo, infatti, non potranno più farlo, ma si dovranno dotare di registratore telematico, oppure rilasciare fattura elettronica.

La sicurezza telematica

Non solo prodotti aggiornati attraverso software di ultima generazione che permettono un servizio di assistenza tecnica su tutto il territorio della regione Puglia, Professional Service è anche formazione e informazione. Sempre nel corso dell’iniziativa di Lecce Fiere, per la giornata di martedì, l’azienda con sedi a Lecce e Surano, ha organizzato l’incontro dal titolo: “Gdpr & Privacy, come trattare e non mal – trattare i dati dei vostri clienti”, che avrà come tema la sicurezza telematica.