Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, al via “Sportelli Export” il nuovo progetto di Federaziende

Promuovere l’apertura di Sportelli Export diffusi sull’intero Territorio Nazionale partendo dalla Provincia di Lecce. È questa la nuova iniziativa di Federaziende – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati – finalizzata a favorire l’internazionalizzazione delle Imprese Associate, offrendo servizi e soluzioni concrete e per affrontare i mercati esteri.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso la sala consiliare della Camera di Commercio di Lecce, alla presenza di Giuseppe Petracca Presidente A.S.S.R.I., Eleno Mazzotta Segretario Generale Nazionale Federaziende, Carlo Barone Amministratore Unico Emporium Srls, Karim Benvenuto esperto di mercati islamici, Marco Cuppone Co-Fondatore Piattaforma Meetasty e Alessandro Miglietta Presidente del Consiglio di Amministrazione di Federaziende Cofidi.

Da oggi l’Associazione, infatti, sia in remoto, che attraverso l’incontro individuale presso le proprie sedi diffuse in tutta Italia, offrirà una prima consulenza gratuita e tutta l’assistenza necessaria per gli imprenditori che vogliano avviare l’internazionalizzazione della propria impresa.

Sottoscritta una partnership

A tale scopo è stato sottoscritto un accordo di partenariato per mercati esteri – Progetto Sportello Export – tra Federaziende e la Emporium srls. Quest’ultima permetterà ai produttori alimentari e non italiani di promuovere i loro prodotti attraverso l’utilizzo di canali commerciali off-line nonché on line; in quest’ultimo caso Emporium srls favorirà la presenza e la visibilità dei loro prodotti su piattaforme settoriali (tra le quali Amazon) e fungerà da raccordo per i produttori e non solo, che, pur mantenendo la loro autonomia, sono interessati ad affrontare o ampliare i loro sbocchi commerciali avvalendosi dell’attività di un intermediario specializzato. Federaziende nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di servizio e supporto alle imprese, vuole ancora una volta svolgere un importante ruolo sociale; agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI e operare al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei loro prodotti.

Con la partnership le parti si propongono di instaurare un rapporto di collaborazione teso alla promozione dei servizi, inerenti l’informazione, assistenza e consulenza all’export, oltre che a sviluppare e consolidare progetti di internazionalizzazione.

Per perseguire l’obiettivo, i sottoscrittori svolgeranno azioni di sensibilizzazione, in materia di internazionalizzazione, organizzando, a tal fine anche incontri informativi e formativi sugli argomenti ritenuti di stretta attinenza. Pertanto le aziende aderenti a Federaziende, interessate ad operare sui mercati esteri potranno strutturare specifici progetti con la fattiva collaborazione delle parti contraenti.

Le collaborazioni

Le parti collaboreranno, attraverso modalità condivisibili riconducibili a ‘’Sportelli Export’’ diffusi nello svolgimento di attività di analisi e valutazione delle aziende interessate, in termini di organizzazione, adeguatezza strutturale, capacità produttiva, per verificare la loro potenziale capacità di cogliere le opportunità e soddisfare le esigenze della domanda estera, di concerto anche con Enti Camerali e Istituzioni.

Emporium srls opererà al servizio esclusivo di Federazionede, avendo sottoscritto un patto di esclusiva. Federaziende, da parte sua, provvederà a diffondere presso le strutture territoriali e settoriali con modalità on-line la conoscenza dell’accordo sottoscritto e i servizi offerti dalla Emporium srls oltre a organizzare giornate informative per illustrare lo ‘’Sportello Export’’ e le sue potenzialità in chiave di sviluppo del commercio estero e dell’export.

Le parti avranno cura di stimolare e monitorare costantemente l’andamento dell’ accordo sottoscritto, individuando di comune intesa, opportunità ed iniziative a beneficio delle imprese. A tal fine sarà costituito un Comitato d’Indirizzo , composto da un ugual numero per ciascuna parte sottoscrivente la convenzione e i cui componenti verranno designati nei prossimi giorni.

Le imprese che intendono intraprendere rapporti commerciali con paesi esteri e quelle già operanti sui mercati internazionali troveranno in Federaziende un interlocutore attento e competente, in grado di rispondere ai diversi quesiti sull’argomento, grazie anche alla sinergia con il patrimonio di informazione delle altre istituzioni che supportano l’export italiano: Ministeri competenti, Regioni, ICE-Agenzia, Simest, Sace e altri

La funzione degli “Sportelli Export”

Gli “Sportelli Export” avranno la finalità di: avere accesso ad informazioni di primo orientamento sulle diverse caratteristiche dei mercati di 131 Paesi esteri e sulle opportunità per il Made in Italy; conoscere gli adempimenti, procedure e documenti necessari per esportare come certificati di origine e visti , fatture commerciali, certificati fitosanitari; avere informazioni su normative internazionali , certificazioni , procedure doganali, fiscali e assicurative suddivise per Paesi e per prodotti merceologici; reperire statistiche internazionali utili per orientare nella scelta dei mercati nei quali i prodotti italiani hanno già raggiunto posizioni interessanti; individuare i Paesi competitors dal punto di vista quantitativo e qualitativo, valutazioni preziose anche per poter avviare un piano di marketing; conoscere i programmi promozionali ed i calendari delle iniziative programmate: missioni, fiere e iniziative speciali organizzate dal sistema camerale e dalle altre Istituzioni che operano in sinergia (ICE- Agenzia, Ministeri competenti, Regioni ecc.); avere informazioni sulle formalità per aprire un’impresa di import-export e per intraprendere un’operazione commerciale internazionale, sui principi di marketing internazionale indispensabili per la costruzione di un’adeguata strategia, e per conoscere il livello di esportabilità dei prodotti, sulle modalità di costituzione di società all’estero e sulla contrattualistica internazionale; reperire informazioni di attualità sui mercati esteri , sulle possibilità di investimento ed i finanziamenti di fonte regionale, nazionale e internazionale e sulle opportunità offerte da Simest e Sace; avere accesso a una Banca dati specifica per gare d’appalto internazionali; accedere a un servizio gratuito di consulenza, per ottenere risposte personalizzate sui quesiti di maggiore complessità sorti nel corso delle operazioni con l’estero: un team di esperti professionisti di settore, fornirà in tempi brevi una risposta dedicata.

Coinvolgere i professionisti

In particolare, Federaziende intende puntare sul coinvolgimento di professionisti che sappiano utilizzare le nuove opportunità offerte da Sace Simest per finanziare le iniziative di internazionalizzazione e che sappiano indicare le migliori strategie per posizionarsi sui grandi marketplace online come Amazon o Alibaba.

I servizi per gli associati

Il nuovo sportello garantirà, quindi anche diversi servizi agli associati, tra cui: Primo orientamento ai mercati esteri ed ai finanziamenti disponibili per l’internazionalizzazione; Export Check up; Individuazione mercato target; Ricerca potenziali clienti/fornitori esteri; Temporary Export Manager assistenza per la partecipazione a fiere internazionali.

Le altre iniziative di Federaziende

L’iniziativa Sportelli Export si aggiunge al progetto di commercio elettronico denominato #pugliacommercio lanciato negli ultimi mesi ed ancora al progetto sportelli incentivi e finanziamenti agevolati alle imprese che ha visto coinvolti oltre 60 commercialisti del territorio.

A chi rivolgersi

Tutte le imprese interessate a cominciare questa nuova avventura, possono contattare gli uffici Federaziende al numero 0832.606488 oppure mandare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] per maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento.