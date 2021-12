Camera Civile salentina e Partite Iva Nazionali in Commissione Finanze per il Fisco

Si è svolto a Roma, nella suggestiva cornice dall’Aula Magna della Chiesa Valdese, l’evento nazionale organizzato da Partite Iva Nazionali dedicato al tema del rapporto tra cittadini e Fisco con una serie di proposte di riforma del Garante del Contribuente. Durante l’evento è intervenuto il segretario della Commissione Finanze, il Senatore Andrea De Bertoldi, il quale ha risposto a una serie domande relative non solo alla petizione in Senato sul Garante del Contribuente ma anche in merito alla legge di Bilancio in discussione in queste ore alla Camera che è stata oggetto di una serie di istanze inviate nei giorni scorsi sia da Camera Civile Salentina che altre associazioni di professionisti come il Sindacato Italiano Commercialisti (SIC).

Sul punto, sottolinea il Presidente di Camera Civile Salentina e Coordinatore Regionale Camere Civili di Puglia, Salvatore Donadei “L’unità di intenti delle diverse associazioni che vi hanno dato vita, pur nelle loro diverse competenze e sensibilità, rappresenta un nuovo ed incoraggiante punto di partenza perché, con le necessarie interlocuzioni istituzionali, si possa davvero incidere nel momento in cui le norme vengono partorite, a beneficio dell’intera collettività. Camera Civile Salentina è convinta che, se è vero, come è vero, che non può dirsi giuristi senza essere umanisti – sposando in pieno il pensiero del grande Salvatore Satta – tuttavia non si può pensare alla (tanto sbandierata) funzione sociale dell’Avvocato senza impegnarsi per cause nobili e di assoluta rilevanza, appunto sociale oltre che giuridica, come quelle oggetto del convegno a cui abbiamo avuto il piacere di partecipare”.

Continua il Presidente “In queste ore continuiamo a seguire con attenzione quanto sta accadendo in merito alla conversione in legge del decreto fisco/lavoro. Segnalo che anche grazie al supporto del nostro associato, Matteo Sances, Camera Civile Salentina è stata tra le prime associazioni forensi a scrivere al Presidente della Repubblica per segnalare i gravi profili di incostituzionalità di alcuni emendamenti al decreto fisco/lavoro”.

Camera Civile Salentina, infine, ringrazia ancora una volta tutte le associazioni di professionisti e di imprese che hanno partecipato al convegno di Roma con vero spirito di collaborazione e, in particolare, Partite Iva Nazionali (PIN), il Sindacato Italiano Commercialisti (SIC), Avvocatura Europea, Movimento Consumatori e Milano PerCorsi.