Punto Ikea a Lecce presso Mongolfiera di Surbo, taglio del nastro mentre il Salento attende l’apertura del mega store

Ikea, la nota azienda multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad, con sede legale principale a Leida, nei Paesi Bassi, specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, sbarca a Lecce.

Chi non la conosce? Chi non ha mai fatto una puntatina in uno dei mega store, acquistando un mobile o un oggetto per la casa o l’ufficio? Ikea da sempre affascina, grazie al suo claim efficace e che sa fare centro.

I salentini lo sanno: per fare un giro in Ikea devono arrivare a Bari e non sono pochi i gruppi organizzati che al costo minimo del biglietto di pullman raggiungono il capoluogo pugliese per una giornata all’insegna dello shopping.

A quando Ikea Lecce?

Le voci ufficiali hanno sempre parlato di un acquisto di terreno da parte della multinazionale in territorio leccese nel 2012 con richiesta di variante urbanistica nel 2014, ma la burocrazia non avrebbe ancora permesso che lo store venga su.

E allora, nell’attesa, Ikea lancia una nuova campagna, il Punto Ikea.

Cos’è il Punto Ikea

Un corner a disposizione di quanti vogliano arredare casa o anche soltanto un ambiente della propria abitazione con lo stile semplice e confortevole ben conosciuto da molti.

Quindi, Ikea – progetta e arreda sbarca a Lecce nel centro commerciale Mongolfiera di Surbo, all’interno della galleria, nei pressi di MediaWorld.

Qui si possono pianificare, con esperti del settore, le soluzioni migliori per l’arredamento e ordinare tutti i prodotti dell’assortimento Ikea che arriveranno direttamente a casa.

Un format innovativo, insomma, un nuovo modo di andare incontro a chi non è vicino ai negozi tradizionali. “Un’ esperienza d’acquisto a tutto tondo – ci spiega il responsabile Ikea Bari – dove i nostri consulenti d’arredo forniscono al cliente un supporto per chi, magari, non sa bene orientarsi con i canali e-commerce già presenti su ikea.it. Sono format che stiamo testando in tutta Italia come a Roma e Milano”.

Ikea vi aspetta nella galleria Mongolfiera di Surbo!