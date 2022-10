A Palazzo dei Celestini un seminario illustrativo di Cassa Depositi e Prestiti per le amministrazioni comunali

I Comuni del Salento incontrano i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti in un Seminario illustrativo rivolto alle Amministrazioni comunali che si svolgerà giovedì 6 ottobre, a partire dalle ore 10.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce.

“Nell’ambito delle attività di accompagnamento e coordinamento rivolte ai Comuni del nostro territorio, come Provincia di Lecce, in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo inteso promuovere un seminario illustrativo sulle importantissime opportunità che la Cassa riserva alle Amministrazioni comunali, anche in riferimento alla programmazione relativa al Pnnr”, si legge nella nota con cui il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ha invitato i sindaci salentini a partecipare.

La giornata di formazione per gli amministratori locali del territorio salentino ha l’obiettivo di offrire una preziosa panoramica sugli strumenti tecnico-finanziari che la Cassa mette a disposizione degli Enti Locali.

Il programma

Si parte con i saluti istituzionali di Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce e di Carlo Salvemini, sindaco del Comune di Lecce.

Si entrerà poi nel vivo dell’incontro: “CDP come partner strategico per la Pa”, con gli interventi di Simona Magliacano, responsabile Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati, e di Antonietta Malatesta, referente territoriale PA, che relazioneranno su “Strumenti di finanziamento al servizio del territorio”.

A seguire Daniela Agostini, responsabile Sviluppo Advisory Amministrazioni Locali, e Caterina Ivana Patruno, gestione progetti Advisory Amministrazioni Centrali, che relazioneranno su “Il supporto di CDP per accelerare gli investimenti PNRR e la piattaforma Capacity Italy”.

Infine, focus su “Arbolia – Diamo radici al futuro”, con l’intervento di Enrico Cerelli, project manager. Subito dopo spazio al dibattito e alle conclusioni della giornata seminariale.

Inoltre, a margine della sessione plenaria, Cassa Depositi e Prestiti e Provincia hanno previsto un ulteriore supporto alle municipalità: una serie incontri dedicati, dalle ore 8.30 alle ore 10, e dalle ore 12 alle ore 14, in cui i tecnici e gli esperti si dedicheranno singolarmente ai Comuni che necessitano di ulteriori informazioni e di chiarimenti e che si sono prenotati nei giorni precedenti.