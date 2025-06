Nuove opportunità per le imprese in Puglia, appuntamento con Federaziende a Martignano

La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati, Federaziende, continua il suo tour informativo in Puglia, dedicando particolare attenzione anche ai piccoli centri urbani. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 30 giugno 2025, alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Martignano.

L’evento, che gode del prestigioso patrocinio e del contributo della Camera di Commercio di Lecce, si propone di illustrare le numerose opportunità e gli incentivi disponibili per chi desidera avviare una nuova attività in Puglia o potenziare quelle esistenti attraverso l’ammodernamento dei processi produttivi e delle attrezzature.

Un parterre di esperti per un’informazione completa

Il seminario si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Martignano, Luigino Sergio, e del Consigliere Comunale, Davide Greco. Seguiranno gli interventi tecnici:

Eleno Mazzotta, Segretario Generale di Federaziende;

Simone Resinato, Presidente CAT Federaziende;

Alessandro Miglietta, Presidente di Federaziende Cofidi.

Focus su finanziamenti e incentivi per l’imprenditoria pugliese

Durante l’incontro, verranno approfonditi programmi regionali e nazionali cruciali per lo sviluppo imprenditoriale. Si parlerà in dettaglio di:

Nidi: il programma per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Resto al Sud: l’incentivo per l’avvio di attività imprenditoriali nel Mezzogiorno.

MiniPia e MiniPia Turismo: strumenti specifici per sostenere la piccola e media impresa, con un’attenzione particolare al settore turistico.

Saranno inoltre presentate le opportunità offerte dal Consorzio Fidi Federaziende, un ente fondamentale per l’accesso al credito grazie al rilascio di garanzie. È importante sottolineare che Federaziende ha istituito un Centro di Assistenza Tecnica alle PMI, attraverso il quale è possibile presentare le domande di agevolazioni alla Regione Puglia per ottenere i contributi riservati alle piccole e medie imprese.

Tutti i vantaggi dei bonus assunzioni 2025

Un’ampia sezione del seminario sarà dedicata ai bonus assunzioni 2025, offrendo una panoramica completa sulle agevolazioni disponibili per le aziende che assumono. Tra gli incentivi più rilevanti, spiccano quelli per:

Maxideduzione: agevolazioni fiscali per le imprese.

Giovani con meno di 30 anni e donne: specifiche agevolazioni per queste categorie.

Ex-studenti o apprendisti con meno di 30 anni: incentivi per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Giovani con meno di 35 anni: ulteriori opportunità per i giovani.

Disoccupati con più di 50 anni: supporto all’assunzione di lavoratori più maturi.

Donne vittime di violenza di genere: un importante incentivo sociale.

Assunzione lavoratori disabili: promozione dell’inclusione lavorativa.

Bonus ZES Unica: vantaggi fiscali per le assunzioni nelle Zone Economiche Speciali.

Impiego a tempo indeterminato nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna): un sostegno concreto all’occupazione nel Mezzogiorno.

Percettori di NASpI, lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e percettori di ADI ed SFL: agevolazioni per favorire il reinserimento lavorativo.

Info

Per maggiori informazioni su questi incentivi e per l’elaborazione dei cedolini paga, gli uffici di Federaziende sono a disposizione a Carmiano (Le) in Via Leverano 78/B e a Lecce in Viale Marche 23. Potete contattarli al numero 0832.606488.