“Sostenibilità e bilanci tra sfide e prospettive”, un convegno dei Commercialisti a Ecotekne

“Sostenibilità e bilanci tra sfide e prospettive di sviluppo professionali per i commercialisti” è il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Messapia dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecce, dal Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Circoscrizione del Tribunale di Lecce con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, Gbs – Gruppo Bilanci e Sostenibilità e Crowne.

Appuntamento venerdì 31 marzo a partire dalle ore 9,15 negli spazi del Centro Congressi Ecotekne – Complesso Ecotekne sulla S.p. Lecce Monteroni.

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce, Fabio Corvino; della presidente della Fondazione Messapia, Luisa Crusi; del direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia, Vittorio Boscia e del presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, Elbano de Nuccio i lavori vengono aperti da Lynda Myers, Full professor of Accounting in Haslam College of Business – University of Tennessee con l’intervento dal titolo “Esg reporting and assurance: an academic research perspective”.

A seguire gli interventi moderati da Stefano Adamo, ordinario di Economia Aziendale dell’Università del Salento vedono protagonisti: Chiara Mio, ordinario di Economia Aziendale nell’Università Cà Foscari di Venezia e componente Teg dell’Efrag che interviene su “A che punto siamo nella standardizzazione del reporting di sostenibilità?”; Andrea Venturelli, associato di Economia Aziendale nell’Università del Salento e presidente del Gruppo Bilanci e Sostenibilità cn “Quali le competenze e le sfide professionali del commercialista sentinella della sostenibilità?”; Marco Fasan , associato di Economia Aziendale dell’Università Cà Foscari di Venezia, direttore scientifico del Master in Risk management, Internal Audit & Fraud (Riaf) con “Il processo di rinnovata governance nelle Pmi tra sostenibilità e adeguatezza degli assetti organizzativi”; Simona Marchetti, aggregato di Ragioneria generale ed applicata nell’Università del Salento e consigliere dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce con “La valutazione della sostenibilità aziendale nel merito creditizio: fattori e rischi Esg”; Sabrina Rigo, partner Crone Bompani con “Il processo di revisione dell’informativa di sostenibilità tra regulation europea e nuovi standard”. Al termine del convegno viene presentato il corso “Il professionista per lo sviluppo sostenibile: competenze tecniche e strumenti operativi per gestire la nuova competitività e compliance aziendale in tema di sostenibilità”.

“Un’occasione di confronto sullo sviluppo sostenibile per fare il punto sul futuro nel rispetto del processo di transizione che stiamo vivendo – commenta Fabio Corvino- Oggi tra i principali servizi che i Commercialisti offrono alle loro imprese clienti ci sono la consulenza strategica e quella finanziaria nell’alveo dei quali rientrano le tematiche della sostenibilità. Un impegno che richiede grande preparazione per accompagnare ogni singola realtà lungo un percorso di consapevolezza, fissando obiettivi e vie di sviluppo che creino valore nel lungo termine, individuando al contempo strumenti di misurazione delle ricadute ambientali e sociali dell’agire d’impresa. Serve uno sforzo globale per rendere più sostenibili le nostre Pmi in modo che possano affrontare con maggiore tranquillità le sfide poste dai mercati nazionali ed internazionali”.

La partecipazione al Convegno attribuisce 4 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.