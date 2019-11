‘Polizze vita? Attenzione a cosa sottoscrivete’, l’avvocato Piero Mongelli apre gli occhi ai risparmiatori

Che gli Italiani siano un popolo di risparmiatori è forse cosa nota a tutti. Per migliaia di cittadini, la polizza assicurativa sulla vita è uno degli strumenti preferiti per risparmiare qualche soldo e provvedere alla propria famiglia, anche nel caso di morte prematura. Attenzione, però, ad affidarsi ad occhi chiusi a quelli che sono veri e propri prodotti finanziari. Quando si sottoscrive un contratto di questo tipo, il rischio è sempre dietro l’angolo e per i meno esperti essere truffati è un pericolo concreto.

Ad occuparsi delle assicurazioni sulla vita è lo Studio Legale Mongelli, che proprio di recente ha affrontato il caso di alcuni risparmiatori non adeguatamente informati sui rischi delle polizze assicurative che avevano sottoscritto.

Una battaglia vinta che si aggiunge a tutte quelle che lo studio guidato dall’Avvocato Piero Mongelli porta avanti da anni, nell’interesse dei consumatori.

Sede del Codacons di Lecce, nel 2019 Il Sole 24 Ore l’ha inserito tra gli Studi Legali dell’anno, per le sue battaglie a difesa degli interessi dei consumatori.

Avv. Mongelli, cosa può dirci in merito alle assicurazioni sulla vita?

Dico che bisogna stare molto attenti prima di sottoscrivere una polizza sulla vita perché spesso dietro il nome “assicurazione sulla vita” si nascondono veri e propri strumenti finanziari ad alto rischio.

In che senso?

Recentemente il mio studio si è interessato del caso di alcuni risparmiatori che pensavano di aver sottoscritto delle normali polizze sulla vita, ma in realtà a tali polizze erano agganciati dei prodotti strutturati il cui rendimento era collegato ad altri titoli o ad altri indici per lo più azionari. Questo tipo di polizze vengono definite ‘Index Linked‘ e sono uno strumento finanziario rischioso e complesso, non adatto a tutti i tipi di risparmiatori.

Che tipo di tutela hanno le persone che incappano in situazioni del genere?

Come ho detto queste polizze devono essere considerate dei veri e propri prodotti finanziari per i quali la legge prevede che i risparmiatori prima di sottoscrivere il contratto debbano essere informati su tutti i rischi connessi e quindi anche sul pericolo di perdere l’intero capitale investito. Inoltre i promotori devono verificare nel dettaglio che tale tipo di investimento sia confacente alla propensione di rischio ed alle caratteristiche personali e finanziarie del risparmiatore. In sintesi occorre che il promotore verifichi che tali polizze siano idonee per il risparmiatore e rispettino una serie di parametri indicati dalla legge.

E cosa succede se tali parametri non vengono rispettati dai promotori?

Nel caso seguito dal nostro studio abbiamo chiesto la restituzione dell’intero capitale investito proprio perché il promotore finanziario non aveva rispettato le norme poste a tutela del risparmiatore. La Corte d’Appello di Lecce ci ha dato ragione.

Abbiamo avuto la grande soddisfazione di essere stati inseriti nell’elenco degli Studi Legali dell’anno 2019 stilato da Statistica e da Il Sole 24 ore. Ci confrontiamo con i grandi Studi Legali del Paese per affidabilità. La soddisfazione maggiore viene dal fatto che oltre ad essere gli unici del circondario del Tribunale di Lecce siamo gli unici che a livello nazionale si interessano di tutela del consumatore e del cittadino. Tutti gli altri studi inseriti in elenco stanno dall’altra parte della barricata.

Il Vostro studio è sempre stato in prima linea in difesa dei diritti dei consumatori, dei cittadini e dei risparmiatori.

Si può dire che la nostra “impronta genetica” è quella di stare accanto ai soggetti deboli del rapporto giuridico offrendo la più elevata specializzazione possibile in materia. Sono numerose le cause che abbiamo condotto e conduciamo contro banche o assicurazioni a tutela dei risparmiatori, o quelle in materia di condominio, o ancora quelle a tutela dei malati nei casi di malasanità.

Combattete contro i mulini a vento allora.

Si potrebbe anche dire così, però devo dire che a differenza di Don Chisciotte riusciamo a portare a casa ottimi risultati perché usiamo un metodo di lavoro integrato, innovativo multidisciplinare e tecnologicamente all’avanguardia. Un metodo che ci ha dato molte soddisfazioni professionali. Proprio quest’anno festeggiamo il nostro ventesimo anno di attività forense. È passato tanto tempo ma l’obiettivo è sempre lo stesso, esercitare la professione forense bene, fedelmente e legalmente nell’interesse del nostro cliente, esattamente come recita il motto dello studio.