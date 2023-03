Investimenti finanziari: analizziamo il successo delle piattaforme di trading con TradingCenter.it

Il mondo degli investimenti finanziari è sempre più particolarmente dinamico ed è stato investito da molti cambiamenti negli ultimi anni. Sempre più persone investono infatti in completa autonomia, grazie alle piattaforme di trading online che sono state protagoniste di un vero e proprio boom di iscritti. I migliori broker hanno infatti saputo offrire un servizio sempre più dettagliato e ricco di particolari utili per gli investitori, inoltre si sono caratterizzati per un livello di sicurezza alto (equiparabile a quello delle banche online) e hanno saputo condurre anche delle ottime campagne informative per spiegare agli utenti come evitare le tante truffe presenti online.

Il grande successo delle piattaforme di trading è oggi innegabile e caratterizza gli investimenti finanziari condotti in completa autonomia dai trader. Le piattaforme sono però ovviamente diverse tra loro e, anche se in alcuni casi presentano delle similitudini, offrono dei servizi molto differenti l’una dall’altra. Non esiste una piattaforma migliore in assoluto ma tutte quelle di riferimento dovrebbero essere sempre analizzate dagli aspiranti trader, sulla base delle proprie esigenze personali.

Le piattaforme più gettonate del momento

Tra le migliori piattaforme di trading online vi è sicuramente eToro, leader del settore con oltre 27 milioni di iscritti in tutto il mondo, che offre ai propri iscritti molteplici servizi e funzionalità. eToro è un broker famoso, tra le altre cose, per il copy trading, la funzionalità che consente di replicare gli investimenti realizzati da altri investitori con importi differenti e conoscendo in anticipo il grado di rischio. Inoltre eToro presenta diverse funzionalità utili, come ad esempio:

Analisi tecnica .

. Stop loss e take profit.

Deposito minimo ridotto.

Parere degli analisti.

Lettura dei trend .

. Social trading.

Leve finanziarie.

Diverse di queste funzionalità sono presenti anche sulle altre piattaforme di riferimento del momento. Un’altra spesso utilizzata è LiquidityX, un broker relativamente nuovo che si sta facendo apprezzare in tempi molto brevi. Questo broker presenta un deposito minimo leggermente più alto rispetto alla media (200 euro) ma si contraddistingue per il fatto che offre ai propri iscritti la possibilità di utilizzare dei segnali di trading gratuiti e dei corsi di formazione (tenuti anche con appositi webinar) che risultano molto utili ai trader per accrescere le proprie conoscenze in ambito di investimenti finanziari.

Come indicato sul sito di TradingCenter (sito web: www.tradingcenter.it), portale dedicato all’informazione finanziaria, vi sono poi altri broker particolarmente attivi in questo periodo. Uno di questi è XTB che ha la particolarità di non presentare nessuna soglia di deposito minimo e di conseguenza è molto utile per coloro che desiderano realizzare dei test con denaro reale (alternativa più rischiosa rispetto alla modalità demo). Anche XTB presenta poi ovviamente le funzionalità principali di gestione delle posizioni di investimento e un catalogo particolarmente ricco di asset.

Altri broker di riferimento

Tra gli altri broker che contano un elevato numero di iscritti vi sono poi: Capex, IQ Option e Trade.com. Il primo di questi mette a disposizione dei propri iscritti indicatori e segnali operativi molto interessanti, i quali possono essere testati anche con l’utilizzo della modalità demo. IQ Option è una piattaforma molto conosciuta per il suo bassissimo limite di deposito minimo (10 euro) e di conseguenza è una scelta interessante per chi vuol provare ad investire cifre molto contenute. Infine Trade.com è un portale affermato soprattutto per la qualità dell’analisi tecnica che mette a disposizione degli iscritti.

Ovviamente queste non sono le uniche piattaforme utilizzabili in modo sicuro ma in generale, per chi desidera iniziare a fare trading online, è importante scegliere solo uno strumento certificato e in possesso di tutti i migliori standard previsti dalle normative vigenti. Inoltre è importante ricordare che i broker certificati mettono al riparo dal rischio di subire una truffa ma non escludono i normali rischi insiti in ogni investimento. Di conseguenza per i trader è fondamentale valutare con attenzione ogni scelta e investire in modo responsabile.

La scelta della piattaforma dovrebbe quindi essere sempre dettata dalla volontà di utilizzare una piattaforma sicura e di avere a disposizione degli ottimi strumenti per gestire le posizioni di investimento. Ogni aspirante trader può decidere anche di iscriversi a due o più piattaforme, per poi testarle attraverso l’utilizzo della modalità demo e scegliere quella che meglio si adatta alle proprie esigenze. In conclusione quindi è evidente che il trading online negli ultimi anni ha cambiato gli investimenti finanziari, risultando particolarmente utile e appassionante per gli investitori.