Un manuale completo per gli operatori di patronato, la nuova guida di Federaziende disponibile su Amazon

Il ruolo dell’operatore di patronato è fondamentale per assistere i cittadini nell’accesso ai servizi sociali e previdenziali. Per garantire un’assistenza sempre più qualificata e aggiornata, è indispensabile disporre di strumenti formativi adeguati. In questo contesto, Federaziende ha presentato un’importante novità: un manuale completo dedicato agli operatori del settore, ora disponibile su Amazon.

Il manuale, uno strumento indispensabile

Il volume a cura di Eleno Mazzotta, Simona De Lumé e Simone Resinato, curato da esperti del settore, offre una panoramica completa delle tematiche legate alle prestazioni assistenziali, socio-assistenziali e previdenziali. Il manuale si rivolge a:

– Collaboratori volontari e operatori di patronato: per acquisire le competenze necessarie per svolgere al meglio il proprio ruolo.

– Dipendenti di studi professionali: per approfondire le proprie conoscenze in materia.

Cosa troverai nel manuale?

Il manuale fornisce una guida pratica e aggiornata su:

– Profili giuridici: un’analisi approfondita del quadro normativo di riferimento;

– Aspetti operativi: indicazioni dettagliate sulle procedure da seguire per l’accesso alle prestazioni.

– Prestazioni assistenziali, socio-assistenziali e previdenziali: una trattazione completa delle diverse tipologie di prestazioni.

Perché scegliere questo manuale?

– Autorevolezza: redatto da dirigenti nazionali di Federaziende, organizzazione con una lunga esperienza nel settore;

– Completezza: copre tutti gli aspetti rilevanti per l’operatore di patronato;

– Aggiornamento: le informazioni sono sempre aggiornate rispetto all’evoluzione normativa.

Dove troverai il manuale

Il manuale può essere acquistato con facilità sulla piattaforma Amazon al seguente link

Federaziende: un partner affidabile

Federaziende è una delle principali organizzazioni datoriali a livello nazionale, operante da oltre vent’anni nel settore dei servizi alle imprese e ai cittadini. L’organizzazione offre una vasta gamma di servizi, tra cui:

– Patronato: assistenza per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali;

– CAF: assistenza fiscale.

– Consulenza del lavoro: gestione del personale e adempimenti amministrativi.

Insomma, il manuale di Federaziende rappresenta uno strumento prezioso per tutti coloro che operano nel settore del patronato. Grazie a questo volume, sarà possibile acquisire le competenze necessarie per offrire un servizio sempre più efficiente e qualificato ai cittadini.