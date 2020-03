L’Europa apre ai “coronabond” e sospende il Patto di Stabilità: è la prima volta

In giorni in cui tutto ha il sapore di ‘storico’, l’Unione Europea, per la prima volta in assoluto, attiva la clausola generale di salvaguardia del patto di stabilità. E’ questa la mossa che l’UE promuove per arginare l’impatto del Coronavirus sull’economia del Vecchio Continente. E le Borse ringraziano.

Nella giornata in cui il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime per l’Italia, la presidente delle Commissione, Ursula von der Leyen apre ai “coronabond” e annuncia la sospensione del Patto di Stabilità per gli Stati membri.

“Questo vuol dire che i governi nazionali possono pompare nell’economia quanto serve. Stiamo allentando le regole per consentire loro di farlo”, dichiara la von der Leyen.

“La chiusura della vita pubblica – aggiunge – è necessaria per rallentare la diffusione del virus, ma rallenta anche in modo grave la nostra economia. La settimana scorsa ho detto che avrei fatto qualsiasi cosa sia necessaria per sostenere gli europei e l’economia europea. Oggi sono lieta di poter dire che abbiamo mantenuto la parola data

Le regole sugli aiuti di Stato sono le più flessibili di sempre e consentono ai Paesi di dare soldi alle molte imprese che sono colpite dallo choc improvviso: hotel, ristoranti, società di trasporti, PMI che rischiano di chiudere senza sostegno”.

Autentica boccata di ossigeno per le Borse europee e mondiali che, dopo giorni drammatici, ora possono ritrovare la fiducia degli investitori.

