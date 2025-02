Videogiochi e criptovalute, due mondi che si incontrano

Sembra una buona notizia, ma cerchiamo di restare con i piedi per terra, non si diventa ricchi in breve tempo, nemmeno dedicando a questa attività intere giornate…Ai videogiochi si guadagnano frazioni molto piccole di criptovalute. Possiamo giocare diverse ore e guadagnare meno di un euro… Tuttavia possiamo entrare in questo particolare mondo senza investire nessuna somma di denaro e avere comunque un guadagno, se pur minimo, dalla nostra passione per i videogiochi.

Il modo più semplice e diffuso per guadagnare criptovalute giocando è attraverso i cosiddetti giochi Play-to-Earn, che in italiano significa “Gioca per Guadagnare“.

I Play-to-Earn sono videogiochi che permettono ai giocatori di ottenere ricompense in criptovalute semplicemente giocando. In che modo? Semplice:

– Completando missioni e sfide: molti giochi Play-to-Earn offrono ricompense in criptovalute per il completamento di missioni, sfide o obiettivi specifici;

– Vincendo combattimenti o tornei: alcuni giochi competitivi permettono ai giocatori di guadagnare criptovalute vincendo combattimenti contro altri giocatori o partecipando a tornei.

Il punto di incontro principale tra videogiochi e criptovalute è la blockchain, la stessa tecnologia alla base di Bitcoin e altre monete digitali. La blockchain permette di creare oggetti digitali unici e non replicabili, chiamati NFT (Non-Fungible Token).

Questi NFT possono rappresentare personaggi, armi, oggetti di gioco o qualsiasi altro elemento virtuale e questo rende l’esperienza più coinvolgente e appagante.

Grazie agli NFT, i giocatori possono realmente possedere gli oggetti che guadagnano o acquistano nei videogiochi. Veri e propri beni digitali che possono essere scambiati o venduti con altri giocatori, proprio come fossero oggetti reali.

Alcuni videogiochi utilizzano anche criptovalute come valuta di gioco. Questo permette ai giocatori di guadagnare criptovalute giocando e di utilizzarle per acquistare nuovi oggetti, migliorare i propri personaggi o partecipare a eventi speciali. In alcuni casi, le criptovalute guadagnate possono anche essere convertite in denaro reale.

I videogiochi con criptovalute e NFT

– Axie Infinity: un gioco in cui si allevano e si fanno combattere mostri chiamati Axie, rappresentati come NFT.

– The Sandbox: un mondo virtuale in cui i giocatori possono creare e condividere le proprie esperienze di gioco, utilizzando NFT per rappresentare oggetti e terreni.

– Decentraland: un altro mondo virtuale basato su NFT, in cui i giocatori possono acquistare terreni virtuali e costruire le proprie attività.

Anche se sono “solo” videogiochi, possono esserci dei rischi: il valore delle criptovalute può variare rapidamente, influenzando il valore degli oggetti di gioco. É importante utilizzare piattaforme sicure per acquistare, vendere e scambiare NFT e criptovalute. Un altro pericolo: il mercato degli NFT può essere soggetto a speculazione, con il rischio di acquistare oggetti a prezzi gonfiati.

Il legame tra videogiochi e criptovalute è un fenomeno in rapida evoluzione, con un grande potenziale per trasformare il modo in cui giochiamo e interagiamo con i mondi virtuali.

È importante informarsi e capire i rischi e le opportunità di questa nuova tecnologia, per poterla utilizzare in modo consapevole e responsabile.