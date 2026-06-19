​Nell’immaginario collettivo, il gioco delle bocce viene spesso associato a una partita tra amici in spiaggia o a un passatempo tradizionalmente praticato nella terza età. La realtà odierna, tuttavia, racconta uno scenario ben diverso: una disciplina sportiva altamente organizzata, tecnica e in costante espansione.

​Parliamo della Boccia Paralimpica, entrata nel programma dei Giochi per la prima volta a New York nel 1984 e oggi fenomeno internazionale. In Italia il movimento è in forte crescita: la F.I.B. (Federazione Italiana Bocce) conta circa 300 atleti tesserati (divisi in 5 categorie a seconda del grado di disabilità) su un totale di 2.300 atleti paralimpici distribuiti in 250 società. È proprio grazie a questo trend che l’Italia sta iniziando a imporsi contro federazioni storicamente più blasonate.

​L’ultimo, straordinario capitolo di questa crescita è stato scritto in Asia Centrale.

​L’impresa alla World Boccia Cup

​Dal 1 al 9 giugno, la capitale del Kazakistan, Astana, ha ospitato la World Boccia Cup, un prestigioso appuntamento internazionale cruciale per accumulare punti ranking in vista delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

​La Nazionale italiana si è presentata per la categoria BC3 con gli atleti Michela Favini (assistita dall’operatore di rampa salentino Francesco Castrignanò) e Gabriele Zendron (assistito dall’operatore di rampa Adriano Zendron), impegnati sia nei tornei individuali che in quelli a coppia.

​Se nelle sfide individuali la corsa di entrambi gli azzurri si è fermata ai quarti di finale, è nel torneo a coppie che il team italiano ha firmato un vero e proprio capolavoro sportivo, conquistando una storica medaglia d’argento, la prima in assoluto per l’Italia in una World Boccia Cup.

​Il cammino verso il podio è stato impeccabile e travolgente. Dopo aver brillantemente superato la fase a gironi battendo i padroni di casa del Kazakistan, la Corea del Sud e l’Arabia Saudita, i nostri azzurri hanno affrontato in semifinale il temuto Singapore, superandolo con un netto e schiacciante 7 a 0. La splendida cavalcata si è fermata solo in finale contro la Francia: un match estremamente equilibrato, terminato 7 a 5 per i transalpini, che già nel girone eliminatorio avevano piegato l’Italia solo al tie-break.

​Orgoglio Salentino: la favola di Michela e Francesco

​Dietro questo successo c’è anche una bellissima storia personale e un forte orgoglio locale. Nel team azzurro brilla infatti il nome di Francesco Castrignanò, originario di Campi Salentina, nel ruolo fondamentale di operatore di rampa dell’atleta milanese Michela Favini, di Paullo.

​Michela e Francesco non condividono solo il campo della Nazionale, ma fanno coppia anche nella vita. La loro è una scalata record: hanno intrapreso l’attività agonistica appena a gennaio 2025. In poco più di un anno, unendo un talento cristallino a enormi sacrifici quotidiani, hanno bruciato le tappe conquistando un podio mondiale che andava ben oltre la più ottimistica delle previsioni.

​A Michela, Francesco, Gabriele e Adriano vanno i più sentiti complimenti, con l’augurio che questo argento sia solo il primo di una lunga serie di traguardi con la maglia della Nazionale sulla strada che porta a Los Angeles.

Ph. Filippo Testini