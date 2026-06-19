Tre giorni da protagonisti dell’arte. Gli studenti del licei classico e musicale Palmieri di Lecce si propongono con un progetto artistico e pedagogico di grande spessore, intitolato “Il corpo, il volto e l’arte di sognarsi a occhi chiusi”.



L’iniziativa è stata ideata e curata dalla Prof.ssa Tiziana Ippolito, Referente per l’Area Salute e Benessere, la quale ha guidato gli studenti del terzo e quarto anno in un intenso percorso di riflessione emotiva e culturale. Partendo dall’angelo bendato, simbolo del Festival, i ragazzi hanno esplorato il tema centrale di questa edizione: “Abitare il limite”.



Fondamentale, per la realizzazione di questo progetto, è stato il pieno sostegno del Dirigente del Liceo Palmieri Dott. Raffaele Lattante, che ha supportato con convinzione l’impegno della Prof.ssa Ippolito nella creazione di questa “Azione Espositiva Partecipata”.



Sotto la guida della docente, gli studenti hanno trasformato le proprie visioni e fragilità in n. 150 elaborati artistici, che spaziano dai disegni ai collage, dalle fotografie ai micro-testi, fino a un progetto audio-video.



Filo conduttore di tutta l’esposizione è un piccolo fiore bianco di carta, simbolo della potenza espressiva che si sprigiona quando lo sguardo si sospende, invitando la mente ad accogliere nuove percezioni.

Un ringraziamento speciale



Un sentito ringraziamento va alla Dott.ssa Caterina Renna, ideatrice del Festival e Responsabile del Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ASL di Lecce, per aver reso possibile questa preziosa opportunità di crescita e sensibilizzazione per i giovani studenti.





L’esposizione si terrà presso il Polo BiblioMuseale di Lecce (Convitto Palmieri) nelle giornate del 18, 19 e 20 giugno 2026.

Per ulteriori dettagli sul programma e sulle attività del Festival, è possibile consultare il sito ufficiale: www.pensadifferente.it.