A partire da domani, sabato 20 giugno, tornano attive le zone a traffico limitato (Ztl) nelle marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Il provvedimento resterà in vigore per tutta la stagione estiva, fino al 15 settembre, con limitazioni giornaliere previste nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 02:00.

La grande novità di quest’anno riguarda l’introduzione della rilevazione elettronica degli accessi che andrà a sostituire le vecchie barriere fisiche. Di seguito una guida completa su come funzionerà il periodo di prova, la mappa dei nuovi varchi e le istruzioni per il rinnovo dei permessi di transito.

Fase sperimentale e sanzioni: come funziona il “pre-esercizio”

Come previsto dalle normative vigenti, contestualmente all’attivazione della Ztl partirà la fase di “pre-esercizio” per il controllo elettronico degli accessi dei veicoli (auto e moto), sul modello di quanto già avviene nel centro storico di Nardò.

Fino al 19 luglio: Fase sperimentale di un mese. Le immagini registrate dalle telecamere ai varchi non saranno utilizzate per elevare sanzioni automatiche.

Presidio della Polizia Locale: Durante questo primo mese, tutti i varchi saranno presidiati dagli agenti della Polizia Locale. Gli agenti potranno comunque elevare contravvenzioni sul posto a chi accede senza regolare titolo.

Dal 20 luglio: Il sistema entrerà a pieno regime. Le infrazioni per il transito non autorizzato saranno rilevate automaticamente dai dispositivi video e sanzionate direttamente.

La mappa dei varchi a Santa Maria al Bagno e Santa Caterina

La geografia della Ztl presenta alcune importanti novità logistiche ed estensioni per migliorare la vivibilità delle marine.

Santa Maria al Bagno

I punti di controllo per l’ingresso e l’uscita dalla zona off-limits sono posizionati su Via Trento (intersezione con via La Marmora) e la Rotatoria tra via Puccini e via Emanuele Filiberto (all’altezza della fontanella di acqua pubblica). Nota: in questo punto la Ztl è stata estesa di poche decine di metri rispetto agli anni passati.

Santa Caterina

Per la marina di Santa Caterina la circolazione è così regolata: varco d’entrata: Via Cantù (intersezione con via Giordano, nei pressi del ristorante “Barrueco”) e varchi d’uscita: All’altezza del porticciolo (nei pressi della gelateria “Momento”) e all’inizio di via Verga (in corrispondenza della tabaccheria).

Rinnovo dei Pass e categorie autorizzate (C/S, diportisti, pescatori)

Il periodo sperimentale (fino al 19 luglio) deve essere sfruttato dagli utenti per regolarizzare la propria posizione. Tutti gli aventi diritto all’accesso, compresi i cittadini già autorizzati con il vecchio sistema, devono rivolgersi al comando di Polizia Locale di via Crispi per rinnovare e adeguare il proprio permesso al nuovo sistema elettronico.

Le regole di accesso variano a seconda della categoria:

Autorizzati di tipo C/S: Proprietari di immobili non residenti, titolari di esercizi commerciali e di strutture ricettive. Questa categoria può accedere durante l’intera fascia oraria di vigenza della Ztl per le sole operazioni di carico e scarico di merci, materiali, documenti e cose.

Pass Diportisti: Riservato ai non residenti possessori di imbarcazioni ormeggiate nello scalo di alaggio (limitatamente alle operazioni di carico/scarico).

Pass Pescatori: Riservato ai non residenti che esercitano l’attività di pescatore e detengono la barca nel porticciolo.

Per maggiori informazioni e per i contatti utili è possibile consultare la pagina ufficiale dell’Area Funzionale 3 – Polizia Locale sul sito del Comune di Nardò.

Gli obiettivi dell’Amministrazione e il ritorno delle strisce blu

L’introduzione dei varchi elettronici mira a snellire l’apparato burocratico e logistico della zona marina. Il consigliere con delega alla Polizia Locale, Gabriele Mangione, ha precisato:

“Una novità che ci consente di superare il farraginoso sistema con la barriera a sbarra. Le rilevazioni automatiche consentono una gestione più ordinata. L’intendimento dell’amministrazione è quello di rafforzare le esigenze dei fruitori e degli operatori commerciali. Meno veicoli a motore significa più tutela per pedoni e ciclisti, maggiore salvaguardia dell’ambiente e migliore fruibilità dei locali”.

Sempre a partire da sabato 20 giugno, a Santa Caterina tornerà regolarmente in funzione anche il servizio di sosta a pagamento (strisce blu), temporaneamente sospeso nei giorni scorsi per consentire il rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica orizzontale.