Il quadro amministrativo in provincia di Lecce è finalmente definitivo. Dopo un primo turno che si era concluso con un nulla di fatto — a causa del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta (50%+1) da parte di uno dei candidati —, i cittadini sono tornati alle urne a distanza di due settimane per il turno di ballottaggio. L’esito del voto ha premiato la linea della continuità in entrambe le importanti realtà salentine, che contano oltre 15mila abitanti.

Tricase: riconfermato Antonio De Donno

Nella località rivierasca di Tricase, gli elettori hanno scelto di dare nuovamente fiducia al sindaco uscente Antonio De Donno. Sostenuto attivamente dalle liste civiche ‘Tricase Responsabile’, ‘Siamo Tricase’, ‘Per Tricase’ e ‘Tricase Protagonista’, De Donno è riuscito ad avere la meglio sullo sfidante Andrea Morciano, garantendosi così il secondo mandato consecutivo alla guida del comune.

Casarano: Ottavio De Nuzzo vince la sfida per il centrodestra

Scenario identico sul fronte della continuità a Casarano, dove si registra la riconferma di Ottavio De Nuzzo. Il sindaco uscente, esponente del centrodestra e supportato da una coalizione forte di sigle come ‘Fratelli d’Italia’, ‘Ottavio De Nuzzo Sindaco’, ‘Casarano Insieme si può’, ‘La Città al Centro’ e ‘Alleanza per l’Italia’, ha superato la concorrenza del candidato del centrosinistra Marco Nuzzo (sostenuto a sua volta da ‘Partito Democratico’, ‘Rinasce Casarano’, ‘Orgoglio Casarano’ ed ‘Europa Verde’).

Con la chiusura dei seggi e la proclamazione dei vincitori a Tricase e Casarano, si chiude ufficialmente questa tornata di elezioni amministrative nel Salento, delineando i nuovi assetti politici per i prossimi cinque anni.