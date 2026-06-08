Si è conclusa in tempi record, con il deferimento all’Autorità Giudiziaria del presunto responsabile e con il recupero integrale della refurtiva, l’attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Veglie. L’indagine era partita in relazione al furto di tre carrellati destinati alla raccolta differenziata, sottratti da un istituto scolastico del territorio comunale.

La dinamica del furto e l’avvio delle indagini

L’episodio risale alla mattinata del 19 maggio 2026, quando una collaboratrice scolastica ha segnalato agli uffici della Polizia Locale la sparizione dei contenitori utilizzati per i rifiuti all’interno del plesso. Un fatto che, oltre a determinare un danno patrimoniale, rischiava di compromettere la regolare gestione del servizio ambientale della struttura scolastica.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno avviato immediatamente le attività investigative per ricostruire la dinamica e individuare l’autore del gesto. Attraverso l’acquisizione e l’analisi di diversi elementi raccolti, gli operatori sono riusciti a individuare un furgone, verosimilmente utilizzato per il trasporto dei carrellati sottratti.

Il ritrovamento in provincia di Brindisi

Le successive attività di indagine hanno permesso di iIdentificare il conducente del mezzo; ricostruire gli spostamenti effettuati dopo la commissione del reato e localizzare i tre carrellati, che erano stati trasportati in un’area privata sita in provincia di Brindisi.

Il recupero della refurtiva ha consentito l’immediato ripristino del servizio di raccolta differenziata presso l’istituto, evitando ulteriori disagi a studenti, personale e operatori ecologici. Al termine degli accertamenti, il soggetto individuato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

«L’episodio conferma l’importanza della tempestiva collaborazione da parte dei cittadini e del personale scolastico», ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale di Veglie, Andrea Zacà. «La pronta segnalazione ha consentito di avviare immediatamente le indagini e di individuare il responsabile, con il recupero dei beni sottratti, rinvenuti in un’area in provincia di Brindisi. Anche fatti apparentemente minori possono incidere sul corretto funzionamento dei servizi pubblici, in particolare quelli legati alla raccolta differenziata e alla tutela ambientale».

Sull’esito dell’operazione è intervenuto anche il Sindaco di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo: «Desidero esprimere il mio plauso e il mio ringraziamento alla Polizia Locale per la professionalità, la tempestività e la determinazione dimostrate nello svolgimento delle indagini. Il recupero della refurtiva e l’individuazione del presunto responsabile rappresentano un risultato importante per la tutela del patrimonio pubblico e per il rispetto della legalità.

Un ringraziamento va anche al personale scolastico che, con senso civico e responsabilità, ha segnalato immediatamente l’accaduto, consentendo un intervento rapido ed efficace. La collaborazione tra cittadini e istituzioni resta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei beni comuni e dei servizi essenziali della nostra comunità».

(Immagine di repertorio)