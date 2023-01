Basket, Nardò cede il passo ad una coriacea Fortitudo Bologna

Parravicini e Poletti suonano la carica in avvio in casa Nardò. La Fortitudo non subisce il colpo duro e risale fino al +4 costringendo al timeout coach Gennaro Di Carlo. Bologna risale e chiude la frazione 18-23 avanti. Vasl e Smith firmano la mini rimonta a inizio seconda frazione. A metà quarto regna un sostanziale equilibrio, con Nardò che insiste per cercare la rimonta definitiva. Gli ospiti tengono testa ai granata saldando il vantaggio a quota 8 per diversi minuti. Il solito Smith prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma invano perché la Fortitudo risponde colpo su colpo nella propria metà campo offensiva chiudendo 30-41 all’intervallo lungo.

Nardò continua ad inseguire, Parravicini da tre punti e Smith con un’incursione provano ad incendiare l’impianto leccese. Donda schiaccia a due mani per il -11. Termina 55-68 con gli ospiti che non affannano nel trattenere il vantaggio con Panni e Barbante sugli scudi. Nell’ultima frazione Nardò mette in campo l’unica arma rimasta nel proprio arsenale, l’aggressività difensiva che però non basta a fronteggiare i più quotati avversari. Sirena finale sul 73-90.

Tabellino

HDL Nardò – Fortitudo Kigili Bologna 73-90 (18-23, 12-18, 25-27, 18-22)

HDL Nardò: Smith 27 (9/13, 2/7), Poletti 17 (5/11, 2/3), Parravicini 10 (0/1, 3/5), VaŠl 9 (1/1, 2/6), Baldasso 8 (1/1, 2/8), Donda 2 (1/1, 0/0), La Torre 0 (0/1, 0/3), Borra 0 (0/4, 0/0), Marzano 0 (0/0, 0/0), Antonaci 0 (0/0, 0/0), Buscicchio 0 (0/0, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Fortitudo Kigili Bologna: Thornton 20 (3/7, 4/7), Barbante 18 (9/11, 0/0), Panni 18 (3/7, 3/6), Italiano 13 (2/5, 2/3), Fantinelli 10 (2/6, 1/2), Cucci 5 (1/1, 1/3), Davis 4 (2/3, 0/2), Paci 2 (1/1, 0/0), Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0), Biordi 0 (0/0, 0/0)