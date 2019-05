Pescara in finale playoff, la cavalcata della Frata Nardò finisce qui

Si arresta in semifinale playoff di Serie B la corsa della Frata “Andrea Pasca” Nardò. L’ultimo atto in Gara3, dopo che Amatori Pescara si era portata per 2-0 nella serie grazie al doppio successo al PalaElettra: neppure il pubblico amico ha consentito al Toro di prolungare la serie piegando gli abruzzesi, che si sono imposti per 74-84 al Pala “Andrea Pasca” chiudendo definitivamente i conti.

Nonostante i primi due quarti di grande verve granata, che lasciavano presagire un finale diverso, con picchi di +7 nel primo con la bomba di Zampolli (top scorer del match con 21 punti) e +8 nel secondo con la tripla del rientrante Bonfiglio, gli uomini di coach Rajola sono venuti fuori nel terzo quarto. Con Leonzio il pari (39-39) sul finire dei secondi 10′, poi il sorpasso con gli ispirati Caverni, l’ex Potì ed una difesa che trova le contromisure ai granata. Leonzio (17 punti) firma nell’ultimo quarto i punti che valgono il massimo vantaggio ospite (+17), poi il ritorno d’orgoglio del Toro, sospinto anche dai tifosi neretini che fino all’ultimo secondo hanno incoraggiato i propri beniamini, tributando loro un lungo applauso dopo la sirena finale.

L’Amatori Pescara accede, meritatamente, alla finale playoff, e attende di conoscere il suo prossimo avversario (Chieti o Salerno, che conduce la serie per 2-1).

Per la Frata “Andrea Pasca” Nardò del patron Carlo Durante e del presidente Ivan Marra si conclude qui una stagione indimenticabile, culminata con l’accesso ai playoff per la prima volta nella storia granata e l’impresa nella serie contro Caserta.

Tabellino

Frata Nardò – Unibasket Amatori Pescara 74-84 (23-18, 18-22, 15-26, 18-18)

Frata Nardò: Zampolli 21 (6/9, 2/8), Bjelic 16 (4/5, 1/5), Bonfiglio 9 (3/3, 1/2), Visentin 8 (3/8, 0/0), Provenzano 6 (0/1, 2/4), Ingrosso 6 (1/2, 1/5), Drigo 4 (1/2, 0/5), Razzi 4 (0/0, 0/3), Banach 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Fracasso 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta

Unibasket Amatori Pescara: Leonzio 17 (3/6, 3/6), Capitanelli 14 (3/6, 2/4), Potì 14 (6/8, 0/4), Caverni 12 (1/2, 3/4), Pedrazzani 8 (2/2, 0/0), Carpanzano 7 (0/1, 1/2), Micevic 5 (1/5, 1/2), Serafini 5 (1/3, 1/1), Gay 2 (1/1, 0/3), D’Eustachio 0 (0/0, 0/0). Coach: Rajola