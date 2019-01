Basket, “La Vittoria del sabato sera” per la Fortitudo Lecce. Successo esterno a Martina Franca

Ci è voluto un intero girone ma all’ultima partita a disposizione, recupero dell’8° Giornata del Campionato di Promozione, la Fortitudo Lecce riesce finalmente ad ottenere la prima vittoria esterna della stagione imponendosi sul campo dell’Amatori Martina Franca con il punteggio di 72 – 85.

La gara inizia subito a ritmi elevati, nervi tesi e Martina mette subito il piede sull’acceleratore piazzando un parziale di 7-2, ma la Fortitudo reagisce subito e grazie ai muscoli e l’energia del neo acquisto De Filippi e alle triple di Lo Zito, Smiles e Panzera vince il primo quarto per 18-24.

Nel secondo periodo coach Rucco mischia le carte e schiera un quintetto più giovane e frizzante per cercare di battere la zone press avversaria. I padroni di casa tentano la rimonta e sul piano fisico sfruttano i loro lunghi sotto canestro, dall’altra parte una circolazione veloce della palla degli ospiti permette di rispondere colpo su colpo e si iscrivono a referto anche Gismondi con fallo e canestro e Cappellari che trascina i suoi con grinta e forza. Si va negli spogliatoi sul 34-36.

Al rientro, i ragazzi di coach Rucco sfoderano una grande prestazione, tenendo testa alla reazione dei Martinesi, a segnare ci pensa Massari con la collaborazione di capitan Donno e una gran difesa di Guido. Ma è nel quarto finale che la Fortitudo si scatena e con 2 delle sue 4 triple, il top scorer della serata Panzera spegne definitivamente i tentativi di rimonta di Martina. Il match si conclude con il punteggio finale di 72-85 in favore degli ospiti che espugnano un campo ostico come quello di Martina Franca. Soddisfazione e sorrisi finalmente in casa Lecce per la seconda vittoria consecutiva, ottenuta con 5 giocatori in doppia cifra e 8 triple realizzate complessivamente.

La strada da fare è ancora tanta, ma se le premesse sono queste la Fortitudo Lecce nel girone di ritorno sarà una mina vagante e potrà togliersi delle belle soddisfazioni. Prossimo appuntamento domenica 27 Gennaio in casa, al Tensostatico Coni di Lecce, per la prima di ritorno contro il Basket Noicattaro ore 17,30.

Il tabellino

72-85

(18-24; 16-12 ; 20-23; 18-26)

Amatori Basket Martina Franca 72

Agrusta 11, Aquaro, Rinaldi, Pensato 7, Mastrovito 14, Agrusta 6, Martucci 2, Valzani 20, Mola 5, Fumarola 7.

Fortitudo Lecce 85

Guido 6, Lozito 11, Smiles 6, Donno (C) 2, Gismondi 3, Massari 17, Panzera 19, De Filippi 11, Palama, Cappellari 10.