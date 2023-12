Nardò piega Cividale, il 2023 finisce in gloria per i granata

Fine della paura per Hdl Nardò Basket che batte Ueb Gesteco Cividale e interrompe provvidenzialmente la striscia nera di cinque sconfitte consecutive. Un Toro brutto come poche altre volte in avvio, meglio nel corso della gara e affamato nel finale. Una vittoria importante per chiudere bene il 2023, tornare a muovere la classifica e mettere in cassaforte il 2-0 su un avversario diretto.

Con Parravicini ancora fermo ai box, coach Di Carlo comincia con Maspero, Smith, Stewart, La Torre e Borra. Ma l’inizio è da incubo: Mastellari colpisce dai 6,75 in successione, tre volte, nel giro di 1 minuto e mezzo. Dall’inevitabile time out esce bene Borra che rompe il ghiaccio per i padroni di casa. Poi ancora Mastellari due volte dall’arco per un irreale 5/5. Cividale va a +14, il Toro sembra paralizzato. Entrano Iannuzzi prima, Baldasso poi. I friulani vanno puntualmente a canestro, Nardò tenta di alzare il muro difensivo con Ferrara. La bomba di Maspero mette un po’ di zucchero su un amarissimo primo quarto, che si chiude 14-25. Iannuzzi da sotto apre le danze alla ripresa. Ma i gialloblu sono decisamente in serata di grazia e allungano sino al +16. Rientra Smith. Serve la miccia di una riscossa che tarda ad arrivare anche se Nardò adesso difende meglio. Nikolic mette la tripla del -10, poco dopo Stewart schiaccia il -8. Un’altra bomba di un buon Nikolic disintegra quasi del tutto il vantaggio ospite (-3). Si va al riposo sul 43-47.

Dagli spogliatoi esce un trasformato Smith che firma le due triple del pareggio (49-49). E per completare il repertorio va a segno anche in penetrazione. 51-49 dopo due minuti, il cappotto iniziale sembra in archivio. Sull’asse Smith-Iannuzzi adesso si viaggia fluidi e concreti. Cresce il nervosismo tra gli uomini di Pillastrini, Dell’Agnello paga con un tecnico. Ma invece di scomporsi i ducali riprendono a marciare con regolarità con Berti, Redivo e un Mastellari stratosferico. Sulla sirena del terzo quarto, dall’angolo, Rota infila un nuovo +8 per Cividale. È 62-70 prima dell’ultimo quarto. Il Toro in questa fase è aggrappato a Stewart dalle cui mani passano palle pesanti. Baldasso si sblocca da lontano (-1), sul parziale di 7-0 Pillastrini chiama time out. Baldasso si ripete, Cividale si sveglia con Cole ma ancora Baldasso dall’arco prova a indirizzare la partita in modo definitivo. Iannuzzi fa +3 in contropiede, Baldasso ancora da 3 e Stewart in appoggio facile per il +8 granata. Negli ultimi 180 secondi Iannuzzi domina sotto il tabellone e recupera un pallone pesantissimo, poi schiaccia i due canestri della sicurezza. I friulani non ne hanno più. Dell’Agnello fa 1/4 dalla lunetta, il segnale della resa. Finisce 91-81.

(Photo credits: @Andrea Cecere)