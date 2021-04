Toro colossale a Roma: decima vittoria consecutiva per i granata

Nardò porta a casa i due punti in occasione dell’ostica trasferta contro la Luiss Roma. Per gli uomini di coach Battistini è la decima vittoria consecutiva, l’ennesima dimostrazione dello straordinario momento di forma vissuto dai granata.

Parziale di 10-0 in apertura per il Toro con Coviello, Enihe e Petrucci: immediato timeout per coach Paccariè. Gellera apre i conti per la Luiss, ma l’inerzia del match resta invariata all’uscita dalla sospensione, con Nardò che estende il vantaggio grazie ai colpi di un caldissimo Coviello. Roma prova a rientrare a metà quarto, gli ospiti riescono a tenere a bada i laziali: 14-29 al termine del primo quarto.

Di Carmine da tre punti prova a dare la scossa ai suoi, D’Argenzio riporta il distacco sulla singola cifra di svantaggio. Capitan Bjelic risponde con una bomba pesante e il Toro ripristina prontamente il vantaggio accumulato nel primo quarto. Coviello appoggia a canestro il +20, Petrucci spara da sette metri e mezzo in chiusura di secondo quarto: 26-48 al termine del primo tempo.

Petrucci spara da tre, prima in transizione, poi in arresto e tiro. Pasqualin risponde con la stessa moneta, ma il Toro continua a spingere sul pedale del gas, allungando il suo vantaggio fino al +27. L’esperienza del roster granata consente agli uomini di coach Battistini di gestire lo stacco accumulato nel primo tempo: 40-65 con dieci minuti da giocare.

L’importante divario maturato nei primi tre quarti è tale da consentire al Toro di gestire il vantaggio per la totale lunghezza dell’ultimo quarto di gioco. Coach Battistini regala minuti agli under e fa rifiatare i suoi uomini maggiormente impiegati: 59-84 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro il 21 aprile alle 20:00 al Pala “Andrea Pasca” contro Sant’Antimo per la sesta giornata della seconda fase del girone D di Serie B.

Tabellino

Luiss Roma – Frata Nardò 59-84 (14-29, 12-19, 14-17, 19-19)

Luiss Roma: Tredici 12 (2/5, 2/4), D’Argenzio 11 (3/7, 1/5), Infante 10 (4/5, 0/0), Pasqualin 8 (1/2, 2/5), Martino 5 (2/6, 0/1), Gellera 4 (2/4, 0/0), Di Carmine 3 (0/4, 1/2), Rota 3 (1/6, 0/4), De Robertis 3 (0/0, 1/1), Di Francesco 0 (0/0, 0/4)

Frata Nardò: Coviello 15 (1/2, 3/4), Petrucci 14 (0/1, 4/8), Bartolozzi 14 (6/6, 0/3), Bjelic 13 (2/5, 2/3), Dip 10 (3/8, 0/0), Fontana 5 (2/5, 0/0), Jankovic 5 (1/2, 1/2), Enihe 3 (1/3, 0/1), Burini 2 (1/3, 0/0), Stella 2 (1/2, 0/2), Tyrtyshnik 1 (0/0, 0/1), Cepic 0 (0/2, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)