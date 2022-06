Inclusione e sport, CCEN diventa sponsor del club di basket LSB Lecce

Inclusione e sport: la società di basket “La scuola di basket Lecce Associazione Sportiva Dilettantistica” non è attiva solo nel minibasket. Il club, con sede a Lecce, è anche socialmente impegnato per promuovere l’inclusione nello sport della pallacanestro. Ed è stato proprio questo uno dei motivi che ha spinto CCEN a diventare lo sponsor principale della stagione 2022 della LSB Lecce per il campionato di Serie C Silver e per tutte le attività sportive.

“Quando sono stato contattato per sostenere lo sviluppo di questa iniziativa a Lecce – ha spiegato Sandro Esposito, Direttore Generale CCEN Italia – non ho avuto dubbi sul fatto che il lavoro sociale unito allo sport si coniuga perfettamente con il nostro settore della green economy. Dopo tutto, l’impegno sociale si sposa perfettamente con il nostro obiettivo aziendale di promuovere lo sviluppo di un pianeta più pulito e amichevole per tutti. È stato quindi amore a prima vista tra CCEN e LSB Lecce”.

La CCEN, che si occupa di gestire impianti fotovoltaici a basso impatto ambientale, fornirà magliette ufficiali brandizzate. La squadra inoltre sarà ridenominata “CCEN LSB Lecce”. Oltre ai tornei regionali a Lecce, sono previsti dei camp estivi di Baskin che si terranno presso il “Villaggio Lamaforca” di Carovigno (BR) dal 10 al 24 luglio 2022. Si tratta di uno sport ispirato alla pallacanestro che permette la partecipazione di qualsiasi persona senza distinzione di sesso, età, capacità tecniche, colore della pelle e abilità fisiche