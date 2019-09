La Fortitudo Basket Lecce si presenta, obiettivo play-off per gli uomini allenati da Coach Rucco

Grande festa ieri sera per la presentazione della nuova stagione targata Fortitudo Basket Lecce presso il 2017 Cafè Bar di via Oberdan, uno dei nuovi partner che accompagnerà l’esperienza Fbl per l’intero 2019.

La società Leccese, al terzo anno di attività, è in procinto di iniziare la seconda stagione consecutiva in Promozione Pugliese, categoria mantenuta con caparbietà lo scorso anno a seguito della coda dei Playout.

Ma quest’anno, grazie alla campagna acquisti e al mantenimento dello zoccolo duro del roster dello scorso anno, sembrano esserci tutte le basi per alzare l’asticella e puntare, perché no, ad un posto playoff per la squadra allenata dal confermatissimo coach Rucco.

Sono arrivati Ivan Todisco e Francesco Rutigliano, elementi di grande esperienza ed elevata qualità, ma i colpi di mercato non sono ancora finiti…

Ieri è stato un primo momento per condividere idee e progetti. A riabbracciarsi dopo la pausa estiva i giocatori, lo staff tecnico e societario e i partners, tutti uniti e pronti per affrontare l’imminente stagione.

La settimana prossima avrà inizio la preparazione atletica e il lavoro sul campo agli ordini dei coaches Rucco e Politi e dei preparatori Margarito e De Pasquale.

(Il book fotografico è a cura di Paolo Tauro)