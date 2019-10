Basket Serie B, la Stella Azzurra brilla: Toro ko a Roma

La Frata “Andrea Pasca” Nardò incappa in una sconfitta nell’anticipo del 5° turno del girone D di Serie B. La Stella Azzurra, all’Arena Altero Felici di Roma, si impone per 69-55 beneficiando dei 18 punti del giovanissimo Visintin, classe 2004 e top scorer del match. Per gli uomini di coach Quarta – che ha ruotato tutti gli effettivi a sua disposizione – si sono fatte sentire le scorie del turno infrasettimanale vinto a spese di Matera, mentre la compagine romana non è scesa in campo (rinviata al 30 ottobre la trasferta di Valmontone).

Primi 6′ piuttosto equilibrati, quando entra la bomba di Zampolli si è sul 14-14. Poi Mabor, Fokou, Visintin: 20-14 in favore del team romano. A inizio del secondo quarto Ndzie mette dentro due tiri liberi e la Stella Azzurra vola sul +10, ma è qui che viene fuori il carattere del Toro. Peroni piazza una tripla, Zampolli e Bjelic completano il rientro in partita granata: si va all’intervallo sul 35-32.

Al rientro in campo Visintin incanta: dispensa assist e schiaccia a canestro, così la Stella Azzurra può scappare nuovamente. Kekovic dalla media per il nuovo +10 dei padroni di casa, Coviello e Bjelic non bastano ai granata che faticano ad imbrigliare le manovre dei locali. Il tabellone recita 56-46 prima dei 10′ finali. Nell’ultimo quarto Adeola parte forte, Azzaro risponde. Nardò cerca in tutti i modi di restare attaccato ai biancazzurri, ma gli uomini di coach Prosperi hanno più benzina nelle gambe e allungano ancora con Reale e il solito Visintin. Nel finale entra a referto anche Tyrtyshnyk ma la Stella Azzurra si prende due punti meritati: 69-55.

Nel prossimo incontro di ritorno al Pala “Andrea Pasca”, il Toro cercherà un pronto riscatto domenica 27 ottobre contro Scauri.

Tabellino

Stella Azzurra Roma – Frata Nardò 69-55 (20-14, 15-18, 21-14, 13-9)

Stella Azzurra Roma: Ghirlanda 3, Mabor 6, Rupil 9, Adeola 7, Reale 6, Visintin 18, Kekovic 14, Fokou 4, Ndzie 2, Camponeschi 0, Francioni 0, Gianni 0. Coach: Prosperi

Frata Nardò: Azzaro 3, Visentin 6, Peroni 7, Bjelic 7, Burini 7, Coviello 11, Zampolli 12, Tyrtyshnyk 2, Fiusco 0, Mijatovic 0. Coach: Quarta