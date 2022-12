Rimini porta a casa i due punti al Pala San Giuseppe

Niente da fare per gli uomini di coach Di Carlo, la striscia vincente si interrompe a tre vittorie consecutive. A stroncare il momento granata è un’ottima Rimini che conduce per tutta la partita sull’HDL.

Smith prova a caricarsi Nardò sulle spalle ma non ci riesce, mentre Rimini è in palla e firma un 0-9 di parziale in avvio tenendo il vantaggio per tutto il primo quarto che termina 16-24. Gli ospiti premono sull’acceleratore toccando a più riprese il +14, massimo vantaggio. Vasl + Baldasso suonano la carica da oltre l’arco lungo ma Masciadri mantiene la debita distanza con un canestro e fallo. Termina 39-55 con Rimini che firma il rinnovato massimo vantaggio del match.

Johnson ubriaca la difesa granata, Borra risponde con la schiacciata a due mani e Nardò prova a reagire. Ogbeide reagisce colpo su colpo e affonda precisi i colpi. I granata non ritrovano la bussola arrivando sino al -22. Il parziale è di 60-79 per Rimini. Smith rientra in campo e prova a risalire la china, ma Rimini tira con percentuali stratosferiche dal campo e continua a guidare. Ancora l’americano ad iscriversi al registro di MVP della gara, con gli ospiti che continuano a fare la partita fino al 92-107 finale.

Tabellino

HDL Nardò – RivieraBanca Basket Rimini 92-107 (16-24, 23-31, 21-24, 32-28)

HDL Nardò: Smith 40 (6/12, 4/6), Poletti 15 (5/9, 0/2), Borra 13 (5/6, 1/2), Baldasso 9 (0/0, 3/4), VaŠl 8 (1/3, 2/5), La Torre 4 (2/3, 0/2), Parravicini 3 (0/3, 1/1), Donda 0 (0/0, 0/0), Renna 0 (0/0, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0), Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

RivieraBanca Basket Rimini: Ogbeide 24 (12/19, 0/0), Johnson 21 (5/7, 3/6), Masciadri 18 (2/4, 4/5), Landi 12 (2/2, 1/5), Bedetti 10 (2/2, 2/2), Tassinari 8 (2/3, 1/5), Meluzzi 8 (0/1, 2/3), Scarponi 4 (1/2, 0/0), D’Almeida 2 (1/2, 0/0), Anumba 0 (0/1, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)