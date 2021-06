Il Toro non chiude, Roseto reagisce: la serie finale va a gara 4

Il Toro fallisce il primo matchpoint per chiudere la serie, che andrà dritta verso gara 4, in programma domenica 20 giugno al PalaMaggetti di Roseto. Per gli uomini di coach Battistini si tratterà della seconda occasione per guadagnare la promozione in A2, per gli ospiti, invece, un successo significherebbe allungare ulteriormente la serie all’ultima e decisiva gara 5.

Roseto parte forte con un Nikolic scatenato che domina in area: 10-2 di parziale e timeout coach Battistini. A seguire, sospensione anche per i padroni di casa, all’uscita dalla quale Amoroso agguanta la doppia cifra di vantaggio. Ruggiero dall’arco, Bjelic risponde: 25-13 al termine del primo quarto.

Fontana dall’arco sigilla un 9-0 di parziale che riporta i granata sul -5. Sale l’intensità del match, come testimoniato dai falli, condizionando e non poco le rotazioni delle due compagini. Serafini firma il +9, timeout ospite. Amoroso, dalla lunetta, ripristina la doppia cifra di vantaggio casalinga: 37-26 il punteggio all’intervallo lungo.

Il Toro passa alla difesa a zona in avvio di secondo tempo, provando a dare una scossa alla gara. Petrucci spara da otto metri per riportare i suoi in singola cifra di svantaggio, Amoroso non ci sta e replica. Nikolic a metà terzo quarto appoggia al vetro il +13, sospensione ospite. Pastore da tre, Nikolic con il fallo, fuga rosetana: 63-45 al termine del terzo quarto.

Stella si alza con successo dall’arco, Pastore risponde immediatamente arginando le possibilità di rimonta granata. In un quarto parziale frammentato, Roseto non concede al Toro alcuna occasione per rientrare in partita, trovando il massimo vantaggio della gara (+26) con la tripla da distanza siderale di Pastore: 87-61 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro domenica 20 giugno al PalaMaggetti in occasione di gara 4 della finale playoff di Serie B.

(Photo credits: @Andrea Cecere)