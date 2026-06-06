È stato presentato ufficialmente ieri sera a Parma il calendario della Serie A Enilive 2026/2027. A rappresentare l’U.S. Lecce in platea era presente il presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha assistito in prima persona alla stesura delle 38 giornate di quello che sarà il quinto campionato consecutivo nella massima serie italiana per il club di via Costadura.

Un traguardo storico che si preannuncia avvincente, con un avvio di stagione che costringerà i giallorossi a una partenza ad handicap logistico, ma con il calore del proprio pubblico pronto a esplodere già alla seconda giornata.

L’esordio in trasferta a Venezia e i lavori al “Via del Mare”

La vera novità del debutto riguarda lo stadio di casa. I tifosi salentini dovranno infatti pazientare per la prima partita interna: a causa dei lavori di adeguamento e restyling che interessano lo Stadio “Via del Mare”, i giallorossi giocheranno la prima di campionato lontano dalle mura amiche.

Nel weekend del 23 agosto, il Lecce sarà ospite del neo-promosso Venezia. Un match che, seppur collocato in piena estate, ha già il sapore di un delicatissimo e cruciale scontro diretto in chiave salvezza.

Alla seconda c’è la Roma: la prima in casa alla fine di agosto

Per vedere la formazione leccese calcare il terreno di casa davanti al pubblico amico bisognerà attendere il fine settimana successivo. Il weekend del 30 agosto segnerà il debutto casalingo, e l’asticella si alzerà immediatamente: la prima avversaria a incrociare il cammino dei salentini sarà infatti la Roma, un big match che promette già il tutto esaurito.

Curiosità statistica: Come una sorta di viaggio di andata e ritorno perfettamente simmetrico, il calendario ha riservato una coincidenza singolare. Proprio com’era accaduto nella passata stagione con il Genoa, il Lecce chiuderà il campionato contro la stessa squadra affrontata alla prima giornata. Il sipario sulla Serie A 2026/2027 calerà quindi con la sfida di ritorno contro il Venezia.

Il calendario

1. VENEZIA-LECCE 2. LECCE-ROMA 3. CAGLIARI-LECCE 4. LECCE-MONZA 5. MILAN-LECCE 6. LECCE-BOLOGNA 7. UDINESE-LECCE 8. LECCE-JUVENTUS 9. FROSINONE-LECCE 10. LECCE-GENOA 11. TORINO-LECCE 12. LAZIO-LECCE 13. LECCE-ATALANTA 14. NAPOLI-LECCE 15. LECCE-SASSUOLO 16. LECCE-INTER 17.COMO-LECCE 18. LECCE-PARMA 19. FIORENTINA-LECCE