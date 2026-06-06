Ha preso ufficialmente il via oggi a Santa Maria al Bagno (Nardò) il 17° Campionato Italiano Individuale Assoluto di Kayak Fishing in mare. L’evento, tra i più prestigiosi del calendario della pesca sportiva nazionale, proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 7 giugno.

La competizione non assegnerà solo il titolo tricolore, ma rappresenterà una prova cruciale per definire la Nazionale italiana di kayak fishing che nel 2026 sarà chiamata a difendere il titolo mondiale.

Dietro la perfetta macchina organizzativa c’è la firma di Over Fishing Salento, associazione sportiva dilettantistica di Nardò con oltre quarant’anni di esperienza e solido punto di riferimento per il settore a livello regionale e nazionale.

Il valore tecnico della manifestazione è confermato dalla presenza di 23 atleti d’élite provenienti da ben sette regioni italiane: Liguria; Toscana; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Lazio;Calabria e Puglia

La macchina organizzativa prevede ritmi serrati per garantire la massima regolarità delle prove in mare: ore 06:00: Raduno degli atleti presso lo scalo di alaggio di Santa Maria al Bagno; ore 07:00: Fischio d’inizio e partenza delle prove in mare e infine domenica ore 14:00: Cerimonia ufficiale di premiazione.

Il Campionato Italiano Kayak Fishing 2026 mette in palio un passaporto per l’eccellenza. Il vincitore della classifica assoluta conquisterà l’accesso diretto alla Nazionale italiana.

I restanti membri della spedizione azzurra saranno selezionati dal Commissario Tecnico Arcangelo Antelmi (responsabile tecnico anche di Over Fishing Salento). Il traguardo è ambizioso: a ottobre la squadra volerà in Portogallo per difendere il titolo di Campioni del Mondo conquistato nella precedente edizione.

«Si tratta di un appuntamento di grande prestigio per Nardò e per tutto il territorio» – ha sottolineato Antonio Tondo, presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport. «Ospitare una manifestazione di livello nazionale significa offrire una vetrina importante alle nostre coste e alle bellezze di Santa Maria al Bagno. Ancora una volta Over Fishing Salento conferma il proprio ruolo di protagonista, associando il nome di Nardò ai grandi eventi sportivi e alla promozione del territorio».