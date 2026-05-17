Sassuolo-Lecce 2-3, giallorossi ci credono fino alla fine e vincono. Ci pensano un super Cheddira e Stulic

Termina con una vittoria per il Lecce al cardiopalma la sfida con il Sassuolo, ad andare in gol per i salentini due volte Cheddira e Stulic.

Dopo la sconfitta interna a opera della Juventus (evitabile se il tasso tecnico fosse stato leggermente migliore) che, complice la vittoria della Cremonese sul Pisa, ha nuovamente ridotto il distacco proprio da grigiorossi a un solo punto, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco del “Mapei Stadium”, nella sfida che li ha visti opposti al Sassuolo allenato dall’ex Campione del Mondo Fabio Grosso.

A soli 180 minuti dalla fine del Campionato, i salentini sono stati costretti nella maniera più assoluta conquistare sei punti, allo scopo di garantirsi anche quest’anno la mancata retrocessione e senza dover dipendere dai risultati della formazione allenata dall’ex Marco Giampaolo.

Tra i giallorossi Veiga e Cheddira non in perfette condizioni, hanno stretto i denti sono stati della partita, Gandelman è partito ancora una volta dalla panchina al suo posto c’è stato Coulibaly avanzato con Ngom al fianco di Ramadani.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con Falcone tra i pali; difesa composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ngom, Ramadani davanti al reparto arretrato; Pierotti, Coulibaly e Banda a sostegno dell’unica punta Cheddira.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dopo appena 23 secondi a opera di Konè che viene deviato in corner da Ngom. Sulla ripartenza dei salentini, Cheddira viene servito in area, tira, ma anche in questo caos la sfera termina in corner dopo aver impattato su un difensore neroverde. Al settimo Turati si distende sul tiro di Banda. All’11mo Konè, a porta vuota, manda alto. Al 13mo Falcone si oppone al sinistro al volo di Berardi.

Giallorossi in vantaggio

Al 14mo arriva il vantaggio dei salentini. Passaggio indietro di Garcia, ma troppo debolmente, sulla sfera si avventa Cheddira, che con un rasoterra supera l’estremo dei modenesi.

Pareggio sassuolo

Al 20mo arriva il pario dei padroni di casa. Banda perde palla e favorisce la ripartenza del Sassuolo, Laurienté viene servito in area e da buona posizione trafigge Falcone.

Un minuto dopo, il rasoterra dell’attaccante francese degli emiliani fa la barba al palo.

Lecce nuovamente avanti

Al 24mo arriva il nuovo vantaggio ospite, Gallo serve Banda che di corsa crossa all’indirizzo di Cheddira che con una precisa torsione di testa trafigge per la seconda volta Turati.

Al 32mo l’estremo neroverde si oppone al piatto al volo del solito Cheddira.

Al 37mo Pierotti spara alle stelle. Al 43mo la punizione dal limite di Laurienté termina altissima.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce scende in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 55mo padroni di casa vicini al pareggio, con Nzola che di sinistro manda alto a porta vuota. Un minuto più tardi Turati si oppone a Banda. Al 60mo nuova occasione per i neroverdi, con Laurienté che colpisce il palo dopo una deviazione di Danilo Veiga. All’82mo neroverdi nuovamente sfortunati, Thorstvedt riceve palla in area e tira, la sfera supera Falcone, ma va a infrangersi contro il palo.

Pareggio Sassuolo

All’83mo arriva il pari dei padroni di casa. Crosso rasoterra all’indirizzo di Pianamonti, la punta scuola Inter anticipa Tiago Gabriel e di tacco trafigge Falcone.

Al quinto minuto di recupero Volpato solo davanti a

Stulic regala il successo

All’ultimo secondo di recupero i giallorossi tornano in vantaggio. Lancio lungo di Falcone, Gandelman pizza di testa, la sfera arriva a Stulic che stoppa, controlla, si gira e mette in rete.

In una gara per deboli di cuore i giallorossi vincono la fotofinish e possono sperare nella quinta stagione consecutiva in serie A. La salvezza è ancora nelle loro mani.