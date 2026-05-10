Lecce-Juventus, Di Francesco: “Grande atteggiamento”. I commenti del post partita

I giallorossi escono sconfitti dalla partita contro la Juventus, vanno in svantaggio, ma dimostrano, rispetto alle scorse prestazioni di esserci, a fare la differenza, però, è ancora una volta la sterilità in attacco che la fa da padrona, anche a causa di un po’ di imprecisione.

“Secondo me abbiamo fatto un’ottima gara con un grande atteggiamento, avrei potuto segnare, ma Di Gregorio ha fatto un vero miracolo. C’è stato un grande atteggiamento e questo sarà importante per le prossime due partite. Il gol per l’attaccante è importante e quello siglato a Pisa mi è servito per acquisire maggiore fiducia. Per le ultime due sfide servirà limare piccoli dettegli, ma sono fiducioso, ma la carica e l’atteggiamento devono essere gli stessi di oggi. Tutte le squadre sono molto forti e attrezzate, conosco i miei ex compagni e bisognerà stare molto attenti e lo dico proprio perché li conosco”, ha affermato l’attaccante Cheddira.

È stata poi la volta il difensore bianconero Kalulu: “Abbiamo creato tanto oggi, loro hanno spinto e personalmente le partite coltro il Lecce sono sempre state difficili. Mi hanno annullato un gol per pochissimo, l’arbitro oggi ha fatto giocare, ha annullato due gol, ma bisognava farlo ed è stato bravo. Fiorentina e Torino si sono sempre impegnate tantissimo contro di noi e faranno in modo che siano gare difficili, anche se non hanno più nulla da chiedere al campionato. Sono molto contento qui, sto facendo una stagione in crescita, per adesso pensiamo a raggiungere l’obiettivo e poi si parlerà di rinnovo”.

È stata poi la volta del tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco: “Oggi abbiamo incontrato una squadra forte, mi dispiace per il gol subito dopo pochi secondi, abbiamo preso gol sulla prima palla immessa, c’è stata disattenzione, immediatamente avremmo potuta pareggiarla. Di buono ci portiamo il fatto che questa squadra è determinata e spero che questo faccia sì che si possa centrare l’obiettivo finale. La Juve ha calciatori calcisticamente intelligenti e bisognava avere più attenzione, la squadra dopo i primi minuti si è ripresa e ho avuto buone sensazioni da parte dei ragazzi. Non credo molto alla fortuna, è mancata un po’ di precisione e c’è stato qualche errore tecnico di troppo, siamo cresciuti tanto, ma ancora dobbiamo farlo in alcune situazioni. Soprattutto nella ripresa abbiamo giocato meglio e abbiamo recuperato più palloni”.

Ultimo a presentarsi l’ex Ct della Nazionale e attuale allenatore della Juventus Luciano Spalletti: “Abbiamo fatto una gara di spessore e personalità, c’è stato un momento di partita dominante, ma poi a volte abbiamo abbassato livello e attenzione e di conseguenza tutto e si mette in discussione tutto, anche se abbiamo vito meritatamente e ci sono state cose che mi sono piaciute. Vlahovic è un calciatore forte e ben definito, che fa bene il centravanti, perché è la sua qualità. Yldiz questa sera ha fatto una grande partita, l’ho tenuto in campo anche troppo e ha fatto alcune rincorse importanti. Il raddoppio di Vlahovic è stato annullato per pochissimi centimetri, ma oggi l’arbitro ha fatto vedere di essere un direttore di gara di livello e qualità”.

Gli allenamenti riprenderanno lunedì pomeriggio al centro sportivo di Martignano.