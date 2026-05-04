Nardò–Barletta 1-0, un colpo da fuoriclasse di D’Anna vale i playoff

Il Nardò conquista l’accesso ai playoff grazie all’1-0 sul Barletta, deciso allo scadere del primo tempo da una giocata individuale di D’Anna che prima del fischio di inizio ha ricevuto il Pallone d’oro di Serie D. Gara bloccata, ritmi condizionati dal caldo e spazi ridotti, ma i granata hanno saputo controllare le fasi chiave e colpire nel momento di massima densità tattica.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana De Luca e Addae, con Garnica e Tursi sulle corsie. In avanti D’Anna ed Elia.

Primo tempo

Il match si apre con due errori in costruzione che generano immediate opportunità da una parte e dall’altra. Dopo 60 secondi Bizzotto sbaglia il controllo, D’Anna prova il pallonetto da distanza siderale, palla fuori di poco. Al 4’ il Barletta recupera alto su Addae, Lattanzio rifinisce per Da Silva, ma Galli chiude lo specchio. Il caldo abbassa i ritmi e il Barletta molto compatto limita le ripartenze granata. Il Nardò fatica a trovare linee interne pulite e si affida a conclusioni dalla distanza come il tentativo di Garnica al 33’. La svolta arriva al 45’ Fornasier rompe la linea con un lancio diretto, D’Anna attacca la profondità, salta Bizzotto e infila sotto l’incrocio con un destro di qualità superiore. È l’1-0 e il tredicesimo centro stagionale del capitano granata che chiude il primo tempo.

Secondo tempo

Paci cambia assetto già all’intervallo inserendo Franco, Coccia e Martano, poi al 57’ esaurisce i cambi con Cerutti e Malcore. La squadra ospite alza il baricentro, ma senza creare superiorità posizionali reali mentre il Nardò gestisce con ordine. Al 55’ Garnica entra in area e calcia, Fernandes respinge. Al 68’ Malcore prova a sorprendere Galli, tiro impreciso. La partita si indirizza definitivamente al 73’: Elia supera Bizotto con un tunnel, il difensore lo colpisce a palla lontana, rosso diretto e Barletta in dieci. Con l’uomo in più, i granata consolidano il possesso e cercano il raddoppio su palla inattiva: al 79’ D’Anna sfiora il palo su punizione. Il finale è di pura gestione: linee strette, pochi rischi e controllo totale degli spazi centrali. Il triplice fischio certifica la qualificazione ai playoff.

Semifinale playoff

Domenica 10 maggio il Nardò affronterà il Martina in trasferta con l’obbligo di vincere in quella che si preannuncia una grande domenica di sport.

SERIE D – Girone H: risultati 34ª giornata

Fasano-Paganese 6-0 Fidelis Andria -Pompei 1-2 Francavilla-Afragolese 2-0 Gravina-Real Normanna 3-2 Heraclea-Ferrandina 2-1 Nardò-Barletta 1-0 Nola-Martina 2-1 Real Acerrana-Manfredonia 1-2 Virtus Francavilla-Sarnese 2-2

CLASSIFICA

Barletta 70, Martina 62, Fasano 62, Paganese 58, Nardò 55, Gravina 55, Afragolese 49, Fidelis Andria 48, Virtus Francavilla 48, Real Normanna 43, Manfredonia 43, Francavilla 43, Sarnese 41, Nola 41, Heraclea 38, Pompei 34, Ferrandina 30, Real Acerrana 5

Real Acerrana penalizzata di 9 punti

VERDETTI

Barletta promosso in Serie C

Playoff: Martina-Nardò e Fasano-Paganese

Playout: Sarnese-Pompei e Nola-Heraclea

Ferrandina e Real Acerrana retrocesse in Eccellenza

(Photo credits: Massimo Coribello)