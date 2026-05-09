Dopo la vittoria di Pisa i giallorossi cercano l’impresa al “Via del Mare”, le probabili formazioni

Dopo la partita di Pisa nella quale, dopo i primi 50 minuti di sofferenza, con la squadra di casa che avrebbe potuto benissimo segnare tre gol, ma che alla fine, grazie alla fortuna che da tre anni a questa parte accompagna il Lecce, ha consegnato il successo che, complice la sconfitta interna dalla Cremonese, ha aumentato il distacco dal terzultimo posto di quattro lunghezze, ancora ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti alla Juventus.

Gara importantissima per entrambe le compagini quella di questa sera, i padroni di casa, infatti, cercheranno di conquistare almeno un punto per dare maggiore fiato alla classifica, mentre, gli ospiti, dopo il pari interno con il Verona, verranno nel Salento per fare bottino pieno per assicurarsi un posto in Champions League.

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco è indirizzato a schierare lo stesso undici visto all’opera con i toscani. Da valutare le condizioni di Gandelman che nel corso della settimana si è allenato poco in gruppo. Dopo la grande prestazione di venerdì, nel ruolo di punta confermato Cheddira.

Qui Juventus

Luciano Spalletti, ritrova Vlahovic a pieno regime che sarà schierato da prima punta, per il resto dovrebbero essere della sfida anche Yldiz e Thuram

Probabili Formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Bremer, Kelly, Kalulu; Mckennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Vlahovic, Yildiz

Arbitro: Colombo di Como

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Sky e Dazn