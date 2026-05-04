Serie A: cuore e batticuore. Il regalo della Lazio a Cremona lancia il Lecce verso la salvezza

Il destino, nel calcio, ha spesso più fantasia degli sceneggiatori di Hollywood. La volata salvezza della Serie A 2025-2026 si arricchisce di un capitolo incredibile che intreccia passioni, calcoli matematici e clamorosi intrecci di ex. Al centro di tutto, la vittoria al cardiopalma della Lazio di Maurizio Sarri contro la Cremonese di Marco Giampaolo.

La serata di Cremona magica per il Lecce: beffa laziale al 93′

Allo stadio “Zini”, la Cremonese ha accarezzato per quasi un’ora l’impresa che avrebbe riaperto totalmente i giochi per la permanenza nel massimo campionato. I grigiorossi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un graffio di Bonazzoli, apparso in serata di grazia.

Nella ripresa, però, è uscita la qualità della Lazio. Prima il pareggio di Isaksen, poi, quando il cronometro segnava ormai il minuto 93, la zampata di Noslin ha gelato il pubblico di casa. Un 1-2 che per la Cremonese potrebbe avere il sapore della condanna, ma che fa esplodere di gioia una città intera a centinaia di chilometri di distanza: Lecce.

Classifica e prospettive: il Lecce inizia a vedere il traguardo

Grazie a questo risultato, la situazione nelle retrovie si fa estremamente favorevole per i salentini a soli 270 minuti dalla fine della stagione. Il Lecce, reduce dall’importante blitz esterno per 2-1 contro il Pisa, mantiene infatti 4 punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima. Un margine che, con solo tre partite ancora da disputare, profuma di ossigeno purissimo per la formazione giallorossa.

Mentre il Verona e il Pisa hanno già dovuto salutare la compagnia, la lotta per evitare l’ultimo posto disponibile sul treno per la Serie B è ormai una corsa a due, con i lombardi costretti a inseguire un miracolo.

Corsi e ricorsi: il destino di Marco Giampaolo

Non si può non sorridere (o disperarsi, a seconda della fede calcistica) guardando alle coincidenze di questo finale di stagione. La Lazio di Sarri, battendo la Cremonese, ha fatto un vero e proprio “regalo” al Lecce.

L’ironia della sorte: l’anno scorso, fu proprio la Lazio a consegnare le chiavi della salvezza ai salentini perdendo in casa all’ultima giornata. Quel Lecce, che festeggiava la terza permanenza consecutiva in A, era guidato in panchina proprio da Marco Giampaolo, l’uomo che oggi, sulla sponda lombarda, mastica amaro per colpa del suo passato.

Il Calendario finale: una salita ripida

Nonostante il vantaggio, il Lecce non può ancora stappare lo spumante. Il calendario mette i giallorossi di fronte a un ostacolo durissimo: la Juventus di Luciano Spalletti, lanciatissima nella corsa per un posto in Champions League. Poi trasferta col Sassuolo, quindi ultima al Via del Mare contro il Genoa di De Rossi.

Dall’altra parte, la Cremonese avrà l’obbligo di fare bottino pieno contro un Pisa ormai privo di motivazioni perché già matematicamente retrocesso. Se Giampaolo dovesse vincere e il Lecce cadere contro i bianconeri, le ultime due giornate diventerebbero un thriller psicologico senza precedenti.

La lotta per non retrocedere resta un groviglio di emozioni, dove la tattica spesso cede il passo al cuore e, come abbiamo visto a Cremona, ai colpi di scena dell’ultimo secondo. Il Lecce ha il match point in mano, ma in questa Serie A, nulla è mai scritto fino al fischio finale.