Lecce-Juventus 0-1, Vlahovic in gol dopo 13 secondi ma i giallorossi vendono cara la pelle

Termina 1-0 per la Juventus la sfida contro il Lecce. Ai bianconeri basta il gol dopo pochi secondi di Vlahovic, ma i salentini vendono cara la pelle e non demeritano. Dopo la partita di Pisa nella quale, dopo i primi 50 minuti di sofferenza, con la squadra di casa che avrebbe potuto benissimo segnare tre gol, ma che alla fine, grazie alla fortuna che da tre anni a questa parte accompagna il Lecce, ha consegnato il successo che, complice la sconfitta interna dalla Cremonese, ha aumentato il distacco dal terzultimo posto di quattro lunghezze, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti alla Juventus.

Gara importantissima per entrambe le compagini, i padroni di casa, infatti, hanno cercato di conquistare almeno un punto per dare maggiore fiato alla classifica, mentre, gli ospiti, dopo il pari interno con il Verona, sono scesi nel Salento per fare bottino pieno e assicurarsi un posto in Champions League.

Mister Eusebio Di Francesco ha schieratolo stesso undici visto all’opera con i toscani. Gandelman che nel corso della settimana si è allenato poco in gruppo è andato in panchina e infine, dopo la grande prestazione di venerdì, nel ruolo di punta confermato Cheddira.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesosia composta daVeiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ngom e Ramadani davanti alla difesa; Pierotti, Coulibaly e Banda e sostegno dell’unica punta Cheddira

Il primo tempo

Trascorrono solo 13 secondi e la Juventus va in gol.

Vantaggio Juventus

Cross di McKennie, la difesa giallorossa pasticcia, la palla arriva a Vlahovic che controlla e di collo deposita alle spalle di Falcone

Trascorrono poco più di due minuti che i giallorossi vanno vicinissimi al pari, cross di Banda, tiro a botta sicura di Cheddira, ma Di Gregorio compie il miracolo e salva. Al quarto nuova occasione per i bianconeri con il tiro di Conceicao che si infrange sul palo. Al sesto il capitano giallorossi si oppone di piede a Vlahovic. Al 15mo, il rasoterra di Ramadani sfila a lato. Al 22mo Conceicao in rovesciata manda alto. Al 39mo Vlahovic ruba palla, salta un paio di difensori, si accentra e tira, ma il pallone va alto. Al 43mo Cambiaso manda fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce scende in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al terzo minuto dal fischio d’inizio gli ospiti raddoppiano con Vlahovic, ma al termine della revisione della sala Var il direttore di gara annulla per fuorigioco. All’11mo Cheddira da ottima posizione tira a lato.

Al 14mo arriva il raddoppio degli ospiti. Cross di Cambiaso e piatto in corsa di Kalulu. Ma dopo la revisione al monitor l’arbitro annulla perché il pallone ha impattato su Vlahovic in posizione di fuorigioco. Al 19mo Siebert di testa manda fuori. Al 25mo Yldiz da buona posizione manda di poco fuori. Al 26mo Helgason da buona posizione calcia debolmente. Al 27mo il tiro di Vlahovic è parato senza difficoltà da Falcone. Al 30mo Di Gregorio si oppone a Banda. Al 31mo Vlahovic manda di poco alto. Al 31mo N’Dri ruba palla, si presenta davanti a Di Gregorio, ma il tiro colposce l’esterno della rete. Al 34mo Holm di testa di manda di poco a lato.

La Juventus va in vantaggio dopo una manciata di secondi, due minuti dopo rischia il pareggio, poi prende un palo e le annullano due gol, ma alla fine porta a casa il risultato. Dal canto suo il Lecce ha giocato bene, ha sprecato un po’, ma un pareggio avrebbe potuto benissimo strapparlo senza demeritare. Adesso si attende la sfida di domani tra Cremonese e Pisa per vedere se il distacco rimarrà invariato o diminuirà. Domenica si torna in campo nella sfida contro il Sassuolo.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 5 Siebert, 17 Veiga (25 st Helgason), 19 Banda (30 st N’Dri), 20 Ramadani, 25 Gallo, 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti, 79 Ngom (17 st Jean), 99 Cheddira (30 st Camarda). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 2 Ndaba, 6 Sala, 9 Štulić, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 16 Gandelman, 18 Jean, 22 Camarda, 28 Gorter, 36 Marchwiński, 80 Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Juventus F.C.: 16 Di Gregorio, 3 Bremer, 5 Locatelli ©, 6 Kelly, 7 Conceição (38 st Zhegrova), 8 Koopmeiners, 9 Vlahović (31 st Holm), 10 Yildiz (38 st Boga), 15 Kalulu, 22 McKennie (41 st Gatti), 27 Cambiaso ((38 st David). A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Holm, 4 Gatti, 11 Zhegrova, 13 Boga, 17 Adzić, 18 Kostić, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 30 David. Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Andrea Colombo sez. di Como Assistenti: Davide Imperiale sez. di Genova – Dario Cecconi sez. di Empoli IV Ufficiale: Paride Tremolada sez. di Monza

VAR: Maurizio Mariani sez. di Aprilia

Marcatori: 1 pt Vlahovic (J)

Note: ammoniti 35 st Conceicao (J)37 st Jean (L) spettatori 27.383 incasso 676.309,01 angoli 9-1 per la Juventus, recupero 1 pt 5 st.