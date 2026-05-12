Sassuolo-Lecce, info e prezzi dei biglietti per il Settore Ospiti

L’U.S. Lecce ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per la gara Sassuolo – Lecce, valevole per il Campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Il match è in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

I sostenitori salentini potranno acquistare i tagliandi per il settore loro riservato a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 13 maggio. Di seguito tutti i dettagli utili per organizzare la trasferta.

Dettagli della vendita

Settore: Tribuna Nord (Settore Ospiti)

Capienza: 4.000 posti

Prezzo Tagliando: € 20,00 (esclusi i diritti di prevendita)

Circuito di vendita: VIVATICKET

Link di acquisto: ticket.sassuolocalcio.it

Termine vendite: Sabato 16 maggio 2026, ore 19:00

In ottemperanza alle normative vigenti, il giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti presso i botteghini dello stadio.

Per l’accesso all’impianto sportivo è fondamentale tenere a mente le seguenti disposizioni: è obbligatorio esibire il biglietto e un documento di riconoscimento in corso di validità; per questa gara non è necessario il possesso della tessera del tifoso; non sarà attiva la procedura di cambio utilizzatore e in base alle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste di introduzione striscioni o coreografie devono essere inviate preventivamente all’indirizzo email: [email protected].

Si raccomanda ai tifosi del Lecce di procedere all’acquisto dei tagliandi esclusivamente tramite i canali ufficiali segnalati per evitare disagi o l’acquisto di titoli non validi.