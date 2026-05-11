Martina–Nardò 2-1, i biancoazzurri controllano il derby e volano in finale playoff

Il Martina supera il Nardò per 2-1 al “Tursi” e conquista l’accesso alla finale playoff contro la Paganese. Gara intensa, con ritmi alti nella prima frazione e una ripresa gestita in modo quasi esclusivo dai padroni di casa, favoriti anche dalla superiorità numerica.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana De Luca e Addae, con Garnica e Tursi sulle corsie. In avanti D’Anna ed Elia.

Primo tempo

Il Nardò parte con aggressività e costruisce subito una palla gol: dopo pochi secondi D’Anna tenta una rovesciata che Rossi devia in angolo. È però il Martina a colpire alla prima vera risalita del campo: al 13’ Resouf trova spazio sulla destra, cross teso per D’Arcangelo, che dopo una prima respinta ribadisce in rete per l’1-0. La reazione granata è immediata e arriva da una giocata estemporanea: al 15’ Calderoni calcia dalla propria metà campo un mancino con traiettoria irregolare che sorprende Rossi fuori posizione. 1-1 e inerzia momentaneamente ribaltata. Il Martina non accusa il colpo e riprende il controllo territoriale, sfruttando soprattutto le catene laterali. Al 20’ Silvestro impegna Galli da fuori, preludio al nuovo vantaggio. Al 32’ sugli sviluppi di un corner battuto da Silvestro, la difesa granata non libera: De Angelis si avventa sul pallone vagante e firma il 2-1 da distanza ravvicinata. Due minuti più tardi l’episodio che condiziona il resto della gara: D’Anna interviene in ritardo su Cappilli, l’arbitro valuta l’impatto pericoloso ed estrae il rosso diretto. Nardò in dieci e costretto a riorganizzarsi in blocco medio-basso fino all’intervallo.

Secondo tempo

La ripresa è a trazione quasi esclusiva martinese. Con l’uomo in più, i biancoazzurri consolidano il possesso e attaccano con ampiezza, costringendo il Nardò a una fase difensiva prolungata. Al 58’ D’Arcangelo sfiora il tris con un sinistro angolato, Galli respinge. Al 78’ lo stesso D’Arcangelo, lanciato in profondità, calcia a lato un’occasione simile a un rigore in movimento. Al minuto 80 Virgilio, servito da Resouf, alza da buona posizione. Due minuti dopo Resouf tenta la soluzione personale dal limite, palla fuori di poco. Il Nardò prova a risalire il campo negli ultimi minuti, ma la manovra è prevedibile e non riesce a creare reali situazioni da area. Il Martina gestisce senza affanni e chiude il match dopo quattro minuti di recupero.

Il Martina capitalizza il vantaggio numerico e la maggiore fluidità offensiva, imponendo ritmo e struttura nella ripresa. Il Nardò, penalizzato dall’espulsione di D’Anna, non trova più linee di uscita efficaci. Domenica prossima i biancoazzurri si giocheranno la finale playoff contro la Paganese.

VERDETTI

Barletta promosso in Serie C

Playoff:

Martina-Nardò 2-1 Fasano-Paganese 1-2

Playout:

Sarnese-Pompei 2-1 Nola-Heraclea 1-1 dts

Pompei, Heraclea, Ferrandina e Real Acerrana retrocesse in Eccellenza

(Photo credits: Massimo Coribello)