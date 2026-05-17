Lecce, vietato sbagliare. Contro il Sassuolo match decisivo per la salvezza, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna a opera della Juventus (evitabile se il tasso tecnico fosse stato leggermente migliore) che, complice la vittoria della Cremonese sul Pisa, ha nuovamente ridotto il distacco proprio da grigiorossi a un solo punto, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco del “Mapei Stadium”, nella sfida che li vedrà opposti al Sassuolo allenato dall’ex Campione del Mondo Fabio Grosso.

A soli 180 minuti dalla fine del Campionato, i salentini sono costretti nella maniera più assoluta conquistare sei punti, allo scopo di garantirsi anche quest’anno la mancata retrocessione e senza dover dipendere dai risultati della formazione allenata dall’ex Marco Giampaolo.

Qui Sassuolo

Grosso va verso la conferma di Turati in porta A centrocampo spazio a Koné, Matic e Thorstvedt, mentre, nel reparto avanzato capitan Berardi e Laurienté dovrebbero giocare a sostegno di Pinamonti.

Qui Lecce

Tra i giallorossi Veiga e Cheddira non sono in perfette condizioni, ma dovrebbero stringere i denti ed essere della partita, Gandelman partirà ancora una volta dalla panchina al suo posto ci sarà Coulibaly avanzato con Ngom al fianco di Ramadani.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Muharemovic, Pedro Felipe, Ulisses Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

Arbitro: La Penna di Roma 1

Calcio d’inizio alle 20.45. Diretta della partita su Dazn.