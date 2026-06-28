Se esiste un profumo che descrive l’estate salentina, è quello dell’espresso che incontra la dolcezza della mandorla. Il caffè leccese, rigorosamente in ghiaccio e con latte di mandorla, non è una semplice bevanda: è un rito sacro, un salvavita contro la caldo, il biglietto da visita di una terra magica e, ammettiamolo, un pezzetto di felicità liquida in un bicchiere di vetro. Ma come si prepara il “vero” caffè leccese? Meglio la versione classica con il ghiaccio che scioglie lentamente o shakerata, soffice come una nuvola?

Prepara il tuo taccuino di viaggio (o la tua tazzina), perché stiamo per scoprire quale fazione fa per te. Perché ci sono sapori che raccontano un territorio meglio di qualsiasi guida turistica. E il caffè leccese, servito con ghiaccio e latte di mandorla, è uno di questi.

La versione tradizionale: minimalista, sincera e “al volo”

Per molti salentini non esiste discussione. Il vero caffè leccese è quello servito come si è sempre fatto. Il segreto è semplice, basta un bicchiere di vetro colmo di cubetti di ghiaccio, una generosa dose di latte di mandorla freddo e un espresso, bollente, appena fatto, versato all’ultimo momento. Il ghiaccio scricchiola nel bicchiere, il caffè conserva la sua personalità e la mandorla accompagna senza invadere.

Il contrasto caldo-freddo esalta le note tostate della miscela e regala una viaggio nei sapori, dove la mandorla entra come sottofondo dolce senza cancellare l’espresso. È la scelta di chi vuole sentire il caffè, gustare il calore iniziale e poi farsi cullare dal fresco. Nei bar più autentici è ancora così: minimalista, sincero, perfetto da bere al volo dopo una passeggiata.

Lo shakerato: la “nuvola” cremosa e Instagrammabile

Se la tradizione è un bacio rubato, la versione shakerata del caffè leccese è una lunga coccola. Nella versione shakerata espresso, latte di mandorla e ghiaccio vengono vigorosamente agitati o soffiati fino a ottenere una nuvola fresca. Il risultato è morbido, meno aggressivo, con la mandorla in primo piano. È perfetto per chi ricerca una bevanda da gustare con calma, per l’aperitivo o per lo scatto perfetto su Instagram. Rimane freddo più a lungo e si presta a guarnizioni come la granella di mandorla che ne esalta la componente dolce.

Il Verdetto: Quale Scegliere?

Non esiste una risposta giusta o sbagliata, esiste solo il momento perfetto. La scelta tra le due versioni non è una questione di giusto o sbagliato, ma di occasione. Se vuoi assaporare l’espresso e vivere un momento da bar di paese, ordina la versione tradizionale. Se cerchi una coccola cremosa e fotografabile, lo shakerato è la strada giusta. In ogni caso, ricorda la regola d’oro dei baristi salentini: la qualità della materia prima fa tutta la differenza. Il latte di mandorla (o meglio, lo sciroppo) deve essere artigianale e non troppo zuccherato, per non coprire l’aroma del caffè.

Il segreto del vero caffè leccese? Non è nella ricetta

Molti cercano la formula perfetta, la dose esatta o il metodo più corretto. Eppure il segreto del caffè leccese non si trova soltanto nella preparazione.

Sta nell’atmosfera.

Nel bicchiere appoggiato sul tavolino di un bar affacciato su una piazza assolata. Nel rumore dei cucchiaini che girano tra i cubetti di ghiaccio. Nella pausa improvvisata durante una giornata di mare. Nella lentezza che il Salento riesce ancora a regalare.

Una cosa è certa: non puoi dire di aver vissuto l’estate nel Salento senza aver ordinato questo piccolo capolavoro liquido. Il vero segreto del caffè leccese sta proprio nella sua straordinaria libertà. Provare entrambe le versioni in due bar diversi è il modo migliore per capire quale ti rappresenta. E se sei in Salento, fallo: tra un sorso e l’altro, scoprirai che il vero segreto del caffè leccese sta proprio nella libertà di sceglierlo come si vuole.