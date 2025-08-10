L’estate ha il sapore della Pitilla, la festa che accende Specchia Gallone

Lunedì 18 agosto 2025, il borgo di Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce, si vestirà di profumi, sapori e musica per accogliere la 19ª edizione della Festa della Pitilla, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate salentina.

L’evento si svolgerà presso il suggestivo Parco Sant’Anna, a partire dalle 21.00, con ingresso gratuito e un programma che promette di deliziare tutti i sensi.

La regina della serata: la Pitilla

La protagonista assoluta sarà la Pitilla, un pane schiacciato dalle radici lontane, nato dall’incontro tra cultura araba e tradizione salentina che, per l’occasione, sarà farcito con le specialità tipiche del Salento, quei ‘companatici’ che raccontano storie di cucina contadina e passione: peperonata, ricotta forte e alici e peperoni fritti.

E per chi vorrà variare, non mancheranno panini con carne, fragranti pittole e croccanti patatine fritte, il tutto accompagnato dai vini delle Cantine Menhir Salento.

Musica e divertimento

Quando il gusto incontra la musica, nasce la festa. La serata sarà animata dal gruppo musicale “Italian Graffiti”, che farà rivivere le emozioni dei più grandi successi italiani dagli anni ’60 agli anni 2000. Ritmo, energia e nostalgia si fonderanno in uno spettacolo capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Un evento che unisce gusto e solidarietà

La Festa della Pitilla è organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres ODV di Specchia Gallone, con il patrocinio del Comune di Minervino di Lecce e della Fratres Territoriale LE-BR. Oltre ad essere una celebrazione della tradizione gastronomica locale, la manifestazione ha un importante scopo solidale: raccogliere fondi per attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue e altre iniziative benefiche. Ogni morso, ogni brindisi e ogni applauso saranno anche un gesto di solidarietà, perché il ricavato aiuterà progetti per la donazione del sangue e altre iniziative benefiche.

Il cuore della comunità

La riuscita di questo evento è frutto dell’impegno di tanti volontari che hanno dedicato tempo ed energie per garantire un’organizzazione impeccabile. Un ringraziamento speciale va anche alla generosità dei commercianti locali e non, che con il loro supporto hanno reso possibile la realizzazione