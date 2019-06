A Calimera tutti con il naso all’insù. Torna la magia della ‘Festa dei Lampioni’

La ‘formula del successo’ i salentini l’hanno scoperta da tempo. Da quando hanno capito che ‘per avere fortuna’ bastava valorizzare la propria cultura, le proprie tradizioni, il proprio patrimonio materiale e immateriale. Per fare un passo avanti era necessario farne uno indietro e riscoprire quanto di bello c’è nelle feste, nelle sagre, nei miti e nelle leggende, nei riti che sapevano mescolare senza mai confondere sacro e profano. Così è stato. Basta fare un giro d’estate nel Salento per scoprire una miriade di eventi che per chi ci vive sono semplici ‘revival’, ma per i turisti sono esperienze uniche ed eccezionali che nascono e si dissolvono dall’alba al tramonto, ma che cambiano, e trasformano un luogo, il volto di città che per una sera si veste a festa.

Come a Calimera, nel cuore della grecìa salentina, dove ogni anno si ripete la magia della «Festa dei Lampioni e de lu Cuturusciu», in occasione della ricorrenza di San Luigi Gonzaga.

Un appuntamento che mescola sacro e profano fissato, non a caso, a cavallo del solstizio d’estate, il giorno in cui il sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nel cielo, regalando il massimo numero di ore di luce possibili.

Luci, colori e forme

Ed è proprio la luce la vera protagonista di questa piccola ma suggestiva ricorrenza, promossa dalla Pro Loco Calimera, in collaborazione con il Comune di Calimera e con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce. Quella luce che illumina le lanterne, rigorosamente fatte a mano e con materiali poveri, regalando un’atmosfera unica e suggestiva che richiama, edizione dopo edizione, un numero sempre maggiore di persone.

Ogni stradina, ogni vicolo, ogni piazza o cortile del centro storico del comune grìco si trasformerà in un grande libro a cielo aperto da leggere con il naso all’insù grazie a queste piccole ‘sculture’ realizzate nelle più svariante forme, dimensioni e colori.

Un’usanza che si tramanda fin dai tempi antichi, quando era una ‘consuetudine’ abbellire le strade con i “lampioni” realizzati con carta velina, canne di legno essiccate al sole, spago, fil di ferro e colla di farina, nei giorni in cui si festeggiavano Sant’Antonio da Padova e San Luigi Gonzaga: nascevano delle vere e proprie gare, tra strade, per realizzare il più grande, più bello e più originale.

Fede e memoria ruotano attorno a questa festa che regala ai visitatori (20mila nelle ultime edizioni) la possibilità di rivivere una tradizione ricca di ricordi tramandati di padre in figlio, quella tradizione che tocca l’anima senza riserva alcuna. L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è per venerdì 21 e sabato 22 giugno, quando Piazza del Sole e le vie del centro storico saranno illuminate da meravigliosi manufatti artistici e animate da esibizioni, concerti di musica popolare e degustazione di prodotti tipici.

Luce, ma anche cibo grazie al “Cuturùsciu”, un tarallo morbido ottenuto dalla pasta del pane, condito con olio e pepe e poi cotto al forno inserito tra i Pat (Albo dei prodotti agroalimentari tipici).

E negli ingredienti dell’edizione numero 20 non poteva mancare la musica. Venerdì, alle 22.00, il palco allestito in Piazza del Sole ospiterà Antonio Castrignanò & Taranta Sounds. Poi tocca a Io te e Puccia e Carmine Tundo (La Municipal). Sabato 22 giugno, alle 22.00, concerto finale dei Rewind, sempre in piazza del Sole.

Le vie delle lanterne

Per tutta la durata della festa si potranno visitare le strade e le corti del centro storico decorati con i lampioni artistici, i mercatini di arte e artigianato allestiti in via San Giovanni Bosco (“Via dell’Artigianato”) e degustare buon cibo locale negli stand gastronomici curati dall’associazione Pro Loco di Calimera in via Montinari (“Via del Gusto”).