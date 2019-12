Melendugno si accende per Natale con l’albero all’uncinetto e il carosello dei presepi

Il maltempo ha costretto gli organizzatori a rimandare l’inaugurazione, ma la ‘festa’ è soltanto rimandata di un giorno. Con la complicità del meteo, sabato 14 dicembre, Melendugno darà ufficialmente il via al Natale con l’accensione dell’albero realizzato all’uncinetto, in gemellaggio con Trivento e con l’inaugurazione del Carosello dei presepi, in piazza Castello.

L’albero all’uncinetto

Tutto parte da Trivento, un piccolo borgo di poco più di 4.600 anime in provincia di Campobasso. La città, famosa per la scalinata di San Nicola, dove sfilano uno dopo l’altro ben 365 gradini, uno (si dice) per ogni giorno dell’anno ha conquistato tutto il mondo con il suo albero di Natale realizzato all’uncinetto, mattonella dopo mattonella. Le 1300 granny square create dalle nonnine del posto, insomma, hanno conquistato i social e, condivisione dopo condivisione, hanno fatto conoscere Trivento come la “Città dell’Uncinetto”. Incoronato l’albero più bello del 2018, questa grande opera di comunità ha ispirato altre ‘piazze’ e altre città che hanno aderito al progetto ‘Un filo che Unisce’. È così che arriva a Melendugno, dove centinaia di persone – nonne e giovani, mamme e ragazzini – hanno intrecciato le mattonelle di lana che, come detto, saranno ‘illuminate’ sabato 14 dicembre, alle ore 19.00.

Carosello dei presepi

Alle 19.30 tocca, invece, alla mostra, giunta alla sua terza edizione, che punta a far rivivere la tradizione del presepe artistico attraverso la sua artigianalità e accuratezza riportando in auge gli antichi mestieri del passato e facendo immergere i visitatori in un accogliente clima natalizio.

Orari

La mostra resterà aperta nei seguenti giorni: 15-21-22-25-26-28-29 dicembre 2019 e 1-5-6 gennaio 2020 dalle ore 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.30.