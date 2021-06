Gli Almoraima ospiti della seconda serata del Megaphonia Festival di Giuggianello

Saranno gli Almoraima gli ospiti della seconda serata di Megaphonia, l’inedito festival del giardino megalitico di Puglia, a Giuggianello domenica 13 giugno 2021. Nel corso dell’evento il gruppo presenterà in prima assoluta il nuovo lavoro “Desert song”.

La performance musicale sarà preceduta da un reading a cura di AnimaMundi Otranto. Il festival partito domenica scorsa è già sold out, si svolge nel suggestivo e panoramico scenario di Monte San Giovanni a 120 metri sul livello del mare.

La donna astronauta, l’icona scelta per questa prima edizione, continua il suo viaggio alla ricerca di una nuova consapevolezza, di nuove esperienze utili per raggiungere la bellezza interiore e del paesaggio. Con Metamorfosi infatti, si costruisce un viaggio che ha come meta la consapevolezza e con le due esperienze di Megaphonia e Sulle tracce di Ercole, sarà possibile avere più approcci: uno squisitamente musicale e l’altro teatrale, fisico.

“Dopo un lungo stop legato alla situazione sanitaria e le gravi difficoltà avute nel mondo della cultura, sentivamo l’obbligo di promuovere azioni forti e il più possibile durature, di ritrovare l’approccio perduto con l’arte, il teatro e la musica, stando insieme – dichiara Giuseppe Vergari, assessore alla Cultura, Paesaggio e Turismo del Comune di Giuggianello. Sarebbe un errore però riprendere questo approccio con lo spirito e le intenzioni di un tempo, il mondo è cambiato e se pur nel dolore e nelle difficoltà, ci dona l’opportunità di ripensare a come affrontare le cose nel modo migliore e positivo possibile, mettendo ancora di più l’accento sui benefici diretti e indiretti che la cultura può dare”.

Prima assoluta del nuovo spettacolo “Desert Songs” nel quale una rinnovata line-up della band si spinge nell’esplorazione di nuovi mondi sonori. Un viaggio ideale tra Andalucia e Medio-Oriente, attraverso melodie e improvvisazioni, alla ricerca di un armonico incontro fra linguaggi e storie diverse, solo apparentemente distanti.

Serata in collaborazione con la casa editrice AnimaMundi Otranto, che curerà, ripetiamo, un breve reading prima del concerto.

Per partecipare è necessario compilare il modulo e versare al momento dell’arrivo un contributo di 5 euro, bambini esclusi.